Konutta üretim hızlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin inşaat üretim rakamlarını açıkladı.



İnşaat üretimi, kasımda yüzde 3,2, yıllık bazda yüzde 10,8 arttı. Aylık bazda artış Ocak 2024'ten beri en yüksek düzeyde gerçekleşti.



Aylık en fazla artış yüzde 3,7 ile bina inşaatlarında gerçekleşti. Yıllık bazda bina inşaatı yüzde 14,3, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 8,3 artış kaydetti.