Konutta yeni dönem yarın başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın İstanbul’da konut piyasasında yeni bir dönemi başlatacak gayrimenkul sertifikası ile konut alımına imkan tanıyan projeyi duyuracak. Emlak Konut GYO ve TOKİ iş birliğiyle hayata geçecek proje, vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunacak.



PROJE TOKİ VE EMLAK KONUT İŞ BİRLİĞİ İLE HAYATA GEÇECEK



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların güvenilir barınma imkanlarına ulaşması için yeni bir adımı daha hayata geçirecek. Sosyal devlet anlayışıyla, sosyal konutlar ve kentsel dönüşüm ile vatandaşın güvenli konuta erişimini kolaylaştırmaya çalışan Bakanlık, bu kez Emlak Konut GYO ve Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile yeni bir yatırım modelini hayata geçirecek.



KÜÇÜK BİRİKİMLERLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın İstanbul’da düzenlenecek toplantıda gayrimenkul sertifikasıyla küçük birikimlerle konut alma imkanı sunan yeni projeyi tanıtacak. Bakan Kurum, yeni yatırım modeliyle konutun tamamını satın alma ya da bir bölümüne ortak olma imkanı sağlayacak projenin detaylarını açıklayacak.



GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL İŞLEM GÖRECEK?



Gayrimenkul sertifikasını bankada ya da aracı kurumlarda yatırım hesabı olan herkes alabilecek. Küçük birikimlerin yatırıma dönüşmesini sağlayan gayrimenkul sertifikası kapsamında portföyde bulunan projedeki her dairenin piyasa değeri belirlenecek. Gayrimenkul sertifikasına sahip tüm dairelerin konumu, katı, şerefiyesi, metrekaresi, oda sayısı gibi değişkenler fiyatlarda etkili olacak.



HER KONUT KÜÇÜK PAYLARA BÖLÜNECEK



Her konutun küçük paylara bölünmesiyle satışa çıkacak olan sertifikalarla birlikte peşinat, faiz, kredi, taksit gibi şartlar olmadan ev sahibi olmanın önü açılmış olacak.



EV ALMAYA PARASI YETMEYENLER DE ALABİLİYOR



Ev alacak kadar parası olmayan ancak parçalara bölünmüş sertifikayı alanlar konutun değer artışından da yararlanıyor ve piyasada hemen alım-satıma konu edebiliyor. Emlakçı, aylarca satış bekleme, tapu devri gibi birçok sorun ve masraftan da kurtulmuş oluyor.

PROJEDEN EV ALMAK İSTEYENLER YETERİ KADAR SERTİFİKA TOPLAMASI GEREKECEK

Projeden konut almak isteyen bir yatırımcı yeterli sertifika toplayarak istediği konutu satın alabilecek.



REHİN, HACİZ, İHTİYATİ TEDBİR KONAMAYACAK



Gayrimenkul sertifikaları ihracına konu bağımsız bölümler ile ihraçtan elde edilen fonlar amacı dışında tasarruf edilemeyecek. Rehin, teminat gösterilemeyip haczedilemeyecek ve iflas masasına konu olmayacak. İhtiyati tedbir kararları da uygulanmayacak.



PROJE BİTTİĞİNDE YA TAPU ALINACAK YA DA PARASAL KARŞILIĞI ÖDENECEK



Gayrimenkul projesi bittiğinde sertifikalar ya tapuya çevrilecek ya da önceden ilan edilen yönteme göre hesaplanan değerinden nakde dönüştürülecek.



ÜÇ SEÇENEK VAR



Gayrimenkul sertifikası sahipleri proje bitiminde üç seçenekten birini tercih edecek. Asli edimle yani sertifika karşılığında tapu alınması, tali edimle yani sertifika karşılığında para ödenmesi ya da sertifikaların borsada satışı yöntemleri uygulanacak.



Asli edimi tercih edenler için bağımsız bölümlerin şerefiyelerine göre belirlenmiş sertifika sayıları, sertifikaların satışından önce ilan edilecek. Yeterli sayıda sertifika satın almış olanlar gayrimenkulün mülkiyetini teslim alabilecek. Proje bitmeden başvuranların sertifikaları bloke edilip karşılığında talep ettikleri daire için satış vaadi sözleşmesi imzalanacak. Proje bitiş tarihinden sonra, satış vaadi sözleşmesi bulunanlar veya asli edim başvurusunu bu tarihten sonra yapanların gayrimenkul sertifikaları itfa edilir ve karşılığında gayrimenkulün tapusu devredilecek. İhraççı tarafından asli edim talebi sonucunda satılan bağımsız bölümler ile henüz satılmamış bağımsız bölümler kamuyu aydınlatma platformunda ilan edilecek.



Tali edimi tercih edenler, proje bitimi ile tali edim talep etmiş sayılır. Asli edime konu olmayan bağımsız bölümler belirli bir süre içerisinde açık artırma ile satılacak ve gelirleri tali edim talep eden sertifika sahiplerine dağıtılacak.



Tali edimde satılamayan konutlar son üç ayda borsada oluşan fiyattan, bu fiyat sağlıklı değilse değerleme raporunda belirtilen fiyattan yatırımcılara payları oranında sertifika bedelleri ödenecek.



Sertifikaların borsada satışını talep eden yatırımlar, proje bitiminden önce sertifikalarını nakde çevirmek isteyen yatırımcılar sertifikalarını borsada diğer yatırımcılara satabilecekler. Bu anlamda gayrimenkul sertifikası, gayrimenkul piyasasındaki fiyat değişimlerinden faydalanmak isteyen yatırımcılar için borsada işlem gören paylar gibi talep durumuna göre hızlı bir şekilde paraya çevrilebilecek likiditeye sahip olacak.