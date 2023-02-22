Konya’da deprem fırsatçılarına 100 bin liraya kadar ceza

Bazı internet sitelerindeki yeni kiralık ilanlarının depremlerden hemen sonraki zamanlarda yayınlandığı görülüyor. Bazı ilanlarda aynı semt üzerinde 2+1 bir dairenin 2,850 liraya kiraya verilirken, 1+1 bir dairenin ise 6 bin liraya kiralanması dikkat çekiyor.



Emlak uzmanları, bazı semtlerde kirası 5 bin lira olan evlerin 7 bin liraya, 7 bin lira olan evlerin ise 10 bin liralara yükseldiğini belirtiyor.