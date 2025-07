Konya'ya dev yatırım... 134 kilometreye çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Stadyum-Şehir Hastanesi Hattı 2. Etabının temelini attı. Bakanlık olarak Konya’ya 58,1 kilometre uzunluğunda 4 raylı sistem hattı kazandırmayı planladıklarını bildiren Bakan Uraloğlu, “Belediyemiz ve Bakanlığımızca yapımları devam eden ve planlanan hatlarla birlikte Konya’nın kent içi raylı sistem ağını 134 kilometreye yükseltmiş olacağız.” dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya il programı kapsamında Stadyum-Şehir Hastanesi Hattı 2. Etap Temel Atma Töreni’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, “Öncelikli olarak Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, hastanede olan kardeşlerimize de Rabbim’den acil şifalar diliyorum.” dedi.



KONYA'NIN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 151 MİLYAR LİRA YATIRIM



Bakan Uraloğlu, öğleden önce Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu’nun temel atma törenini yaparak Konya’nın ilçeleri arasındaki ulaşım ağını güçlendirecek bir başka önemli adımı attıklarına dikkati çekti. Uraloğlu, “Şimdi de Konya’nın kent içi ulaşımına nefes olacak, şehir hayatına hız ve konfor katacak önemli bir eseri daha hayata geçirmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.” diye konuştu.



Konya’nın sadece Anadolu’nun değil, dünyanın gönül merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Konya Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek, bu kadim şehre yakışır projelerle Konya’nın sesine ses, gücüne güç katmaya devam ettiklerini söyledi. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Konya’nın ulaşım ve iletişim altyapısına 151 milyar liranın üstünde yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.



"KAYACIK LOJİSTİK MERKEZİ İLE KONYA'YI ÇOK ÖNEMLİ BİR LOJİSTİK ÜS HALİNE GETİRDİK"



Bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden bin 289 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 97 kilometreden bin 300 kilometreye çıkardıklarını dile getiren Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Antalya’yı Konya’ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 bin metre uzunluğundaki çift tüp Demirkapı Tünelini hizmete açtık. Eğiste Hadimi Viyadüğü ile ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsünü Konya’da inşa ettik. Konya’nın demiryolu ağının güçlenmesi içinde çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren ve Konya-Karaman Hızlı Tren Hatlarını hizmete sunduk. An itibariyle 100 milyon yolcuyu hızlı trenle seyahat ettirdik. Onların önemli bir bölümü de Konyalı, Karamanlı hemşerilerimiz. Bunlara ne gerek vardı diyenler, bunların vatandaşımıza karşılık bulduğunu görünce ‘şimdi o yöntemle değil bu yöntemle yapsaydınız’ diyor. Yani her halükarda eleştirecek bir şeyler buluyorlar. Buyurun hizmet edin, biz de size teşekkür edelim. Kayacık Lojistik Merkezi ile Konya’yı çok önemli bir lojistik üs haline getirdik.”



Bakan Uraloğlu ayrıca gelecek senenin sonuna kalmadan Alacabel Tünelini de bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.



KONYARAY PROJESİ TOPLAMDA 43 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK



KONYARAY Projesi’ni de başlattıklarını belirten Uraloğlu, toplamda 43 kilometre uzunluğundaki proje ile Konya Tren Garı, Kent Merkezi, Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi alanları, Havaalanı, Lojistik Merkez ve Pınarbaşı arasında hem hızlı ve ekonomik toplu taşıma hizmeti vereceklerini hem de yük taşımacılığını geliştireceklerini söyledi. Uraloğlu, projeyi 3 ayrı etap halinde inşa edeceklerini kaydederek sözlerine şu şekilde devam etti:



“1. etabı olan 23 kilometrelik Konya Gar –Kayacık Lojistik Merkezi- Pınarbaşı arasına yeni bir hat daha ilave ederek toplam hat sayısını dörde çıkaracağız. 2 Hattan YHT, 2 hattan banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapacağız. 14 peronun bulunduğu banliyö sistemi sanayi bölgesine de hizmet edecek. Böylece; mesai başlama-bitiş saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğunu azaltacağız. Havaalanından şehir merkezine ve yüksek hızlı tren garına bağlantı sağlayacağız. Ayrıca zamanla sanayi bölgelerine kılçık hatlar yaparak sanayi yüklerini lojistik merkezine daha rahat taşıyabileceğiz. Bu ilk etaptaki yapım çalışmalarımızda yüzde 60 ilerleme kaydettik. 6 kilometrelik 2.etap olan Konya Gar-Yaylapınarı kesiminin proje ve keşif çalışmaları devam ediyor. Bu kesimi de 2026 yılı yatırım programına almayı hedefliyoruz.”



Konya’da Alaaddin-Kampüs ve Alaaddin-Adliye tramvay hatlarının yıllardır hizmete devam ettiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, “Bu iki hattın toplam uzunluğu 27,7 kilometre ama Konya’nın tarih, kültür, sanayi ve eğitim imkanları ile hızla büyüyen şehir yapısından dolayı daha fazla kent içi raylı sistem hattına ihtiyacı var. Bu noktada Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Konya’mızın kent içi trafik yoğunluğuna nefes aldıracak metro ve tramvay hatlarından oluşan yeni projeleriyle bu kadim şehri ulaşım başkenti yapmak için durmaksızın çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.



"KONYA'YA 58.1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA 4 RAYLI SİSTEM HATTI KAZANDIRMAYI PLANLIYORUZ"



Şu anda Büyükşehir Belediyesi’nin Barış Caddesi ve Şehir Hastanesi-Stadyum 1. Etabı Tramvay hatları olmak üzere toplam uzunluğu 26,7 kilometre uzunluğundaki iki ayrı hatta çalışmalara devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:



“Bakanlık olarak biz de 21 kilometrelik Selçuk Üniversitesi- Alaaddin Hafif Raylı Sistem Hattı, 8 Kilometrelik Necmettin Erbakan Üniversitesi-Alaaddin Raylı Sistem Hattı, 19,4 kilometrelik Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Tramvay Hattı ve ilk etabı Büyükşehir belediyemizce yapılan Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay hattının 9,7 kilometre uzunluğundaki 2.etabı olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Olarak Konya’ya 58,1 kilometre uzunluğunda 4 raylı sistem hattı kazandırmayı planlıyoruz. Şu anda sizlerle birlikte Konya’nın kent içi ulaşımına yeni bir soluk getirecek, modern ve konforlu bir ulaşım ağıyla şehir hayatına değer katacak Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı 2. Etabı’nın yapım çalışmalarını başlatmanın gururunu yaşıyoruz.”



Konya’da yolcu hareketliliğinin en yoğun olduğu Otogar ve Stadyum Bölgelerine hizmet verecek olan projede 10 istasyon olacağını kaydeden Uraloğlu, “Büyükşehir Belediyemizce yapımı devam eden 1. Etap tramvay hattının devamı niteliğinde olan Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattımızın 2.Etabı; Otogarda mevcut Konya Tramvayı ile, Aksaray Köprülü Kavşağında KONYARAY hattı ile, Şehir Hastanesinde Alaaddin-Adliye Raylı Sistem Hattı ile, Barış Caddesi Tramvay Hattı ile de Stadyumda entegre olacak.” dedi.



"VATANDAŞLARIMIZIN GÜNLÜK HAYATI KOLAYLAŞACAK"



Entegrasyonlar sayesinde, Konya’nın dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanacağını söyleyen Uraloğlu, “Vatandaşlarımızın günlük hayatı kolaylaşacak ve şehrimizin modern yüzü daha da güçlenecektir. Özellikle sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırarak Şehir Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak, aynı zamanda Otogar ve Stadyum gibi yüksek yolcu hareketliliğine sahip bölgelere kesintisiz bir ulaşım imkânı sunacaktır.” diye konuştu.



"KONYA'NIN KENT İÇİ RALI SİSTEM AĞINI 27.7 KİLOMETREDEN 134 KİLOMETREYE YÜKSELTMİŞ OLACAĞIZ"



Proje çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürüttükleri diğer çalışmalardan da bahseden Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Selçuk Üniversitesi-Alaaddin Hattı ile mevcut tramvay hattının 4'lü tren dizi kapasitesini esas alarak Hafif Raylı sisteme dönüştürüp, tam otomatik sinyalizasyon sistemini esas alacağız. Şehrin batısında bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi’ni de Konya’nın her noktasından raylı sistemlere ulaşacak şekilde tramvay karakterinde inşa edeceğiz. Konya şehir merkezini ring şeklinde saran Fetih Caddesi Tramvay Hattı ile de mevcut ve planlanan tüm raylı sistem hatlarıyla entegrasyon sağlayarak Konya raylı sistem ağının en efektif biçimde hizmet vermesini sağlayacağız. Özetlemek gerekirse şu anda Büyükşehir Belediyemiz ve Bakanlığımızca yapımları devam eden ve planlanan hatlarla birlikte Konya’nın kent içi raylı sistem ağını; 27,7 kilometreden alıp 134 kilometreye yükseltmiş olacağız. Bu da İstanbul’dan sonra en yüksek hat olacak. Hem temelini attığımız hem de devam ettiğimiz projelerimiz yerel yönetimlerle merkezi hükümetin uyum içinde çalıştığının en güzel örnekleridir.”