Kooperatifçilikte yeni dönem başlıyor

Türkiye'de kooperatifçilik politika ve uygulamalarına yenilikçi bir yön verecek olan 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.



Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan ve ülkenin ilk strateji belgesi olan 2012-2016 planının başarısından güç alan yeni strateji, kooperatiflerin ekonomik ve sosyal alandaki rollerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.



KÜRESEL GÜNDEME UYUM VE ANA HEDEFLER

Genelgede, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2025 yılını Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan etmesiyle birlikte, kooperatiflerin küresel konulardaki (iklim değişikliği, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma) kritik rolünün bir kez daha gündeme geldiği belirtildi.



Yeni planın ana hedefleri ise şunlar olarak sıralandı:



Rekabet Gücü Yüksek Ortaklıklar: Kooperatiflerin ticari hayatta daha etkin ve rekabetçi hale gelmesini sağlamak.



Toplumsal Kalkınmada Öncü Rol: Ekonomik ve sosyal alanlarda aktif faaliyet göstererek toplumsal kalkınmaya liderlik etmeleri.



Kültürün Aktarılması: Türkiye'nin köklü kooperatifçilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması.



KURUMLARA DESTEK ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nın etkili bir şekilde uygulanması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarını göreve çağırdı.



Genelgede, strateji kapsamındaki tüm kurumların, eylemlerin bir bütünlük içinde yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımı sağlaması, üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi istendi.



Strateji ve Eylem Planı'nın detaylarına Ticaret Bakanlığının resmi internet adresi üzerinden ulaşılabileceği de kaydedildi.

