Kooperatiflere destek limitleri yükseltildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kooperatiflerin makine ve ekipman alımları ile ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına yönelik destek üst limiti 400 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltildi.



Ayrıca, kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik destek üst limiti 60 bin TL'den 150 bin TL'ye, hibe desteği verilecek makine veya ekipman ve demirbaş alımı projeleriyle ilgili nitelikli personel istihdamı desteği 1 personel için yıllık 204 bin TL'den 266 bin 400 TL'ye, 2 personel için de yıllık 408 bin TL'den 532 bin 800 TL'ye çıkarıldı.