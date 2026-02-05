Köprü ve otoyol özelleştirmesi iddiaları: Rutin bir durum

Türkiye'nin en önemli ve yoğun trafiğinin oluştuğu, Karayolları Genel Müdürlüğü kapsamındaki köprü ve otoyolların özelleştirileceğine yönelik iddialar yeniden ortaya atılmaya başlandı.

Geçtiğimiz Eylül ayında da aynı haberler ortaya çıkmış ve yetkili kaynaklar yalanlamıştı.

Dış basın kaynaklı çıkan iddialar kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'yle birlikte en az 9 paralı yolun özelleştirileceği iddia edildi.

2012 YILINDA İHALE OLMUŞ VE İPTAL EDİLMİŞTİ

2012 yılında köprü ve otoyolların özelleştirmesi gündeme gelmiş, 5.7 milyar dolarlık teklif sunulsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o dönem 7 milyar doların altındaki satışın “vatana ihanet” olacağını söylemesi üzerine ihale iptal olmuştu.

"RUTİN BİR DURUM"

Kaynaklar, dış basında çıkan haberlerin aslında rutin bir durum olduğu, aynı iddiaların geçtiğimiz Eylül ayında da ortaya atıldığını, Özelleştirme İdaresi'nin zaman zaman periyodik olarak danışmanlık hizmeti aldığını, köprü ve otoyolların özelleştirme konusunun uzun yıllardır programda olduğunu belirtti.

BLOOMBERG'DEN YENİ ÖZELLEŞTİRME İDDİASI

Bloomberg Haber Ajansı, İstanbul’daki iki köprü ve bir dizi otoyolun özelleştirilmesi için danışmanlık şirketi Ernst & Young yetkilendirildiğini, Ernst & Young'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün işletme haklarının satışı konusunda hükümete danışmanlık yapacağı iddia etmişti. Bloomberg'in kaynaklarına göre, Türkiye, satış sürecinde teknik danışman olarak Kanada merkezli BTY Group’u da görevlendirdi.

KÖPRÜLERDEN GEÇİŞ NE KADAR?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 1. sınıf araçlar 59 lira, 2. sınıf araçlar 75 lira, 3. sınıf araçlar 168 lira, 4. sınıf araçlar 333 lira, 5. sınıf araçlar 440 lira, 6. sınıf araçlar 25 lira ücretle tek yön olarak geçiş sağlayabiliyor.