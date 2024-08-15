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Köprü ve otoyol ücretlerine zam

Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi. Bu geceden itibaren otomobiller için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti 33 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü'den 585 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'den 70 TL'ye, Osmangazi Köprüsü'den 555 TL'ye çıktı. İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL oldu. İstanbul-İzmir Otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil otomobiller için 1370 TL oldu.

Köprü ve otoyol ücretlerine zam

Bu gece yarısı itibariyle geçerli olacak yeni tarife Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı.

Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti otomobiller için 24 liradan, 33 liraya, motosikletler için ise 10 liradan 14 liraya yükseldi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti ise 49 liradan 70 liraya çıktı.

Çanakkale Köprüsü'nde otomobiller için geçiş ücreti 419 liradan, 585 liraya, Osmangazi Köprüsü'nde ise 399 liradan 555 liraya yükseltildi.

İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL oldu.

İstanbul-İzmir otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil otomobiller için 1370 TL oldu. 

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