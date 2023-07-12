Köprü ve otoyollara zam geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı.



15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 lira 25 kuruştan, 8 lira 50 kuruşa çıktı.

Hafif ticari araçlar için 10 lira 75 kuruştan 11 liraya, motosikletler için 3 lira 25 kuruştan 3 lira 50 kuruşa yükseldi.

Zam sonrası özel şirketler tarafından işletilen yol ve köprülerin fiyatları ise şöyle oldu:

Osmangazi Köprüsü 190 lira

Çanakkale Köprüsü 205 lira

Ankara- Niğde Otoyolu 140 lira

Malkara-Çanakkale Otoyolu 280 lira

KDV YÜZDE 20 OLDU



Mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergileri'nde artışa gidilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18 Katma Değer Vergisi yüzde 20'ye yükseltilmişti.