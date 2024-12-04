Kore krizi piyasaları vurdu

Güney Kore'deki siyasi kriz Asya piyasalarını etkiledi.



Güney Kore'de başalayan sıkı yönetim kriziyle birlikte Kore borsası öncülüğünde tüm Asya'da düşüşler kaydedildi.



Kore borsasında yer alan büyük şirketlerde ciddi değer kayıpları yaşandı.



Sadece birkaç saat süren sıkı yönetim kararının 2 trilyon dolar büyüklüğe sahip Kore Borsası'na maliyeti 50 milyar dolar oldu.



Diğer yandan ülkenin para birimi Won, dolara karşı yüzde 1 değer kaybetti.



Kore Merkez Bankası da bazı ekonomik önlemleri hayata geçirdi. Banka, piyasalarını istikrara kavuşturmak için gerekli adımları atacağını duyurdu.



Merkez Bankası, ihtiyaç duyulması halinde piyasaya fon sağlamak için özel krediler tahsis edecek.



Güney Kore Maliye Bakanlığı ise piyasaları sakinleştirmek için her an devreye alınabilecek 7 milyar dolarlık fonu hazırda beklettiğini duyurdu.



Kore'deki belirsizlik Asya-Pasifik piyasalarının tamamını etkiledi. Japonya, Hong Kong, Çin borsalarında düşüşler kaydedildi.