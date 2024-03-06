Korelasyon ne demek? Korelasyon teknikleri ve çeşitleri nelerdir?

Ekonomiye ilgi duyan ve ekonomik terimleri yeni yeni keşfeden birçok kişi "Korelasyon ne demek?" sorusuna yanıt arıyor. Üç ayrı yöntemi bulunan korelasyonun çeşitleri merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

KORELASYON NEDİR?

Korelasyon, olasılık kuramı ve istatistikte iki rassal değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü belirtir. Genel istatistiksel kullanımda korelasyon, bağımsızlık durumundan ne kadar uzaklaşıldığını gösterir.



Farklı durumlar için farklı korelasyon katsayıları geliştirilmiştir. Bunlardan en iyi bilineni Pearson çarpım-moment korelasyon katsayısıdır.



İki değişkenin kovaryansının, yine bu değişkenlerin standart sapmalarının çarpımına bölünmesiyle elde edilir. Pearson ismiyle bilinmesine rağmen ilk olarak Francis Galton tarafından bulunmuştur.



Parametrelere ve ulaşılmak istenen sonuçlara göre tercih edebileceğiniz basit, çoklu ve kısmi olmak üzere üç ayrı yöntem vardır.

