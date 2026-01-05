Korkulan olmadı, petrol düşüşe geçti

Brent petrol vadeli işlemleri, yatırımcıların ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasının sonuçlarını değerlendirmesiyle, varil başına 60 dolar civarında seyretti ve kazançlar ile kayıplar arasında gidip geldi. Piyasalar, Venezuela'nın dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip olması nedeniyle bölgesel ham petrol arzı üzerindeki potansiyel etkiyi değerlendiriyor. Bununla birlikte, bazı analistler, Venezuela'nın şu anda günde 1 milyon varilden az ham petrol ürettiğini ve bunun küresel üretimin yüzde 1'inden azını oluşturduğunu belirterek, sınırlı bir aksama bekliyor.

Diğerleri ise, ABD'nin İran da dahil olmak üzere küresel rakiplerine yönelik daha agresif baskısının arz koşullarını sıkılaştırabileceği endişesiyle, petrol fiyatlarının bu yılın ilerleyen dönemlerinde yükselebileceği konusunda uyarıyor. Bu arada, Beyaz Saray'ın, yaklaşık yirmi yıl önce ülke tarafından kamulaştırılan varlıklar için tazminat talep etmeleri halinde, ABD şirketlerini Venezuela'nın petrol endüstrisini canlandırmaya yardımcı olmaya çağırdığı bildiriliyor.

Brent petrol şu sıralar yüzde 0,35 oranında düşüşle 60,52 dolardan işlem geçiyor.