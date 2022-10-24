KOSGEB, KOBİ'lerin ihracat potansiyelini artırıyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'nin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini geliştirmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kurum, KOBİ'lerin sanayideki entegrasyonunu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, AR-GE, yenilik, iş birliği faaliyetlerini desteklemek, girişimcilik kültürünü geliştirmek amacına uygun ve günün şartlarına bağlı olarak oluşabilecek konularda işletmelerle temaslarda bulunmak amacıyla da belirlenen temalar çerçevesinde saha ziyaretleriyle bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor.



Bu kapsamda, KOSGEB'in 81 ilde bulunan 88 müdürlüğünün ilk ziyaret sürecinde, işletmelerin enerji verimliliğine yönelik mevcut durumlarının tespit edilmesi, sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli stratejilerin oluşturulması amacıyla 4 bin 44 işletmeye gidildi.



İkinci işletme ziyaret sürecinde ise öncelikli olarak AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı, AR-GE ve İnovasyon Destek Programı, Endüstriyel Uygulama Destek Programı, KOBİ Teknoyatırım-KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, Stratejik Ürün Destek Programı'ndan faydalanan veya faydalanma potansiyeline sahip 5 bin 197 işletmeye ziyarette bulunuldu.



KOSGEB'in saha ziyaretleri kapsamında son olarak, ihracat potansiyeline sahip işletmelere yönelik ziyaretlere başlandı.

PROJE SONRASI İZLEMELERLE DESTEKLERİN VERİMLİLİĞİ ÖLÇÜLÜYOR



KOSGEB Ankara Ostim Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Cemal Karkut da bu ay saha ziyaretlerinin temasının ihracat potansiyeli olan firmaların bu potansiyelini artırma ve ihracata başlatma olarak belirlendiğini dile getirdi.



Ziyaretlerde KOBİ'lere KOSGEB desteklerinin yanı sıra diğer destekleri de anlattıklarını vurgulayan Karkut, şunları kaydetti:



"Buralardan çok olumlu dönüşler alıyoruz. Ziyaret ettiğimiz firmalar daha sonra KOSGEB müdürlüklerine destek başvurularında bulunuyorlar. Biz aldıkları desteklerin birinci ve ikinci yılları sonunda proje sonrası izlemeler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda verdiğimiz desteklerin etkinliğini verimliğini ölçüyoruz."



Karkut, desteklerin sonuçlarına ilişkin örnekler vererek, "Firmalarımız genel olarak ihracat kapasitelerini bu destek programı sayesinde artırıyorlar. Minimum yüzde 10-20 olmak üzere gerek müşteri sayılarını gerek yaptıkları ihracat tutarlarını artırmış oluyorlar" diye konuştu.

