Koza Grubu şirketleri borsada devam edecek mi? Hisselerde keskin yükseliş

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Holding'in üçü borsada işlem gören 12 iştirakinin sermayesinde bulunan Hazine hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) aktarıldı.



Koza İpek Grubu da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerinin hukuki durumunda değişiklik olmayacağı belirtildi.



Borsada işlem gören hisseler devir kararının ardından keskin değer kazandı.



Koza Altın hisseleri saat 10.07 itibarıyla yüzde 7,9 yükselişle 26,08 liradan, Koza Anadolu Metal Madencilik hisseleri yüzde 8 yükselişle 76,1 liradan işlem görüyor. İpek Doğal Enerji Kaynakları hisseleri ise yüzde 9,9 primle 54,2 lirada tavan oldu.



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Koza-İpek Holding Anonim Şirketi, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi, ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi, REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi, İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi ile Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamının ana ortaklık-iştirak ilişkileri de korunmak suretiyle bir bütün halinde Türkiye Varlık Fonu'na aktarılmasına kararı verildi.