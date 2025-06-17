Kraft Heinz ürünlerinde yapay boyayı kaldırıyor

Kraft Heinz 2027 yılı sonuna kadar ABD'deki tüm ürünlerinden sentetik gıda boyalarını çıkaracağını ve Jell-O, Kool-Aid ve bazı Lunchables ürünlerinden Kırmızı 40 ve Sarı 5 gibi bileşenleri kaldıracağını açıkladı.



Kraft Heinz şu anda Gıda ve İlaç İdaresi tarafından düzenlenen yapay renklendiricileri tamamen ortadan kaldırmayı taahhüt eden en büyük ABD ambalajlı gıda şirketi oldu. Heinz ve Oscar Mayer markalarının sahibi, ABD'de bu boyaları içeren hiçbir yeni ürün de piyasaya sürmüyor.



Bu değişiklik, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr. için bir zafer anlamına geliyor. HHS ve FDA Nisan ayında, 2026 yılı sonuna kadar sentetik gıda boyalarını ortadan kaldırmak için gıda üreticileriyle birlikte çalışacaklarını söylemişti. Ancak endüstri grupları daha önce bu konuda bir anlaşma olmadığını söylemişti.