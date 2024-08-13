Kral Charles banknotları rekor fiyata satıldı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), düşük seri numaralı Kral Charles III banknotlarını açık artırmaya çıkardı. Bankadan yapılan açıklamada toplamda 1,17 milyon dolarlık gelir elde edildiği belirtildi.



BoE'den yapılan açıklamada, 50 sterlinlik bir banknotun 26 bin sterlin ile rekor fiyata satıldığı kaydedildi. HB01 00002 seri numaralı tek bir 10 sterlinlik banknot ise 17 bin sterline alıcı buldu.



Yaz boyunca 5,10,20 ve 50 sterlinlik banknotlar için dört açık artırma düzenlendi. Bu açık artırmalardan elde edilen gelir, çeşitli hayır kurumlarına aktarıldı.



Hayır kurumları arasında ruhsal ve fiziksel sağlık sorunlarına, yoksul çocuklara, açlık çeken insanlara, çevreye ve hayvanlara destek sağlayanlar yer aldı. BOE'nin açıklamasına göre her bir hayır kurumu elde edilen gelirden 91 bin 400 sterlinin biraz üzerinde pay aldı.



Kral Charles banknotları ilk kez haziran ayında tedavüle girdi. Banknotlarda yer alan Kral Charles portresi, 2013'te çekilen bir fotoğrafa dayanıyordu.