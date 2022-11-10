Kredi borçlarını ödeyen ve yapılandıranlar kara listeden çıkacak

Torba yasa kapsamında gündeme gelen sicil affıyla birlikte, borcunu ödeyen veya yapılandıranlar, Bankalar Birliği Risk Merkezi'nden tamamen silinecek.

Düzenleme, gerçek ve tüzel kişilerin karşılıksız çek, protestolu senet, bireysel ve ticari nitelikli kredi kartı dahil tüm kredi borçlarını kapsıyor.



Borçların vadesinin 1 Ekim'den önce olması ve bu tarih itibarıyla kısmen veya tamamen ödenmemiş olması gerekiyor.



Söz konusu borçların 1 Temmuz 2023'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması durumunda, Risk Merkezi nezdindeki kayıtlar, bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.



Öte yandan vadesi 1 Ekim'den sonra olan borçlar, düzenleme kapsamında olmayacak.