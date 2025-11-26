Kredi çekecekleri ilgilendiriyor, faizler düşecek mi? Enflasyon beklentileri geriliyor

Piyasalar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Kasım ayı enflasyonunu fiyatlamaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kasım ve Aralık ayında enflasyonun düşmesi bekleniyor. Yılbaşında itibaren ise ilk aylarda enflasyonda yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda artış olmasından dolayı yükseliş beklentisi hakim olsa da yapılacak asgari ücret zammı, düşürülmesi beklenen yeniden değerleme oranının ne olacağı enflasyon üzerinde etkili olacak.

BEKLENTİLER NE DURUMDA?

Kasım ayına ilişkin enflasyon beklentileri yüzde 1,5'in altında geleceği yönünde birçok uzman ve ekonomist Kasım ve Aralık ayı enflasyonunun düşük çıkacağını tahmin ediyor.

NELERİ ETKİLİYOR VE ETKİLEYECEK?

Enflasyonun düşük gelmesi öncelikle Merkez Bankası'nın faiz indirmede elini güçlendirecek ana verilerden birisi olacak. Merkez Bankası'nın 11 Aralık 2025 tarihinde yapacağı Para Politikası Toplantısı'ndan 150-200 baz puan indirim çıkması bekleniyor.

Politika faizindeki indirim Türk Lirası mevduat faizlerinde bir miktar gerilemeye ve yüzde 41-42 yıllık mevduat faizinin yüzde 40'ların altına düşmesine neden olabilir. Bunun yanında ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faizlerinde de bankaların tedrici olarak yüksek olmasa da düşüşler yapması beklentisi ortaya çıkıyor.

BEKLENTİLER SATIN ALINIYOR MU?

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksinde düşüş olmasına rağmen banka hisselerinde güçlü yükselişlerin ve büyük hacimlerin bulunması beklentilerin satın alındığı görüşünü ortaya çıkarıyor. Banka hisseleri gün içinde yüzde 2 civarında yükseliş yaşıyor. Yabancı aracı kurumların da güçlü alım-satımlar yaptığı görülen banka hisseleri pozitif seyre yöneldi. Bazı banka hisseleri enflasyondan bağımsız olarak tavan fiyata kitleniyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl Mali Eylem Görev Gücü’nün Türkiye'yi gri listeden çıkarması ve bu yılki denetimlerin de olumlu geçeceği beklentisi de güçlendi ve bu da bankacılık hisselerine pozitif yansımaya devam ediyor.

TÜİK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonu 3 Aralık 2025 tarihinde saat 10:00'da açıklayacak.