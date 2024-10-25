Kredi de alacak da arttı

Son dönemde düşen alım gücü, yüksek faiz ortamında olunmasına karşın ihtiyaç kredilerine yönelimi artırdı. Yılbaşından bu yana İhtiyaç kredileri yüzde 33 oranında arttı.

Kredi de alacak da arttı
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, yıl başından bu yana konut kredilerinde yüzde 8 artış görülürken, taşıt kredilerinde yüzde 19 düşüş oldu.

İhtiyaç kredileri yüzde 33 artarken, bireysel kartlarındaki artış da yüzde 39'a ulaştı.

Takipteki alacaklarda da artış var. İhtiyaç kredisinde artış yüzde 55 olurken, kredi kartlarında bu oran yüzde 180'i buldu.

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