Kredi de alacak da arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, yıl başından bu yana konut kredilerinde yüzde 8 artış görülürken, taşıt kredilerinde yüzde 19 düşüş oldu.



İhtiyaç kredileri yüzde 33 artarken, bireysel kredi kartlarındaki artış da yüzde 39'a ulaştı.



Takipteki alacaklarda da artış var. İhtiyaç kredisinde artış yüzde 55 olurken, kredi kartlarında bu oran yüzde 180'i buldu.