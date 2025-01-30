Kredi faizleri düşecek mi? Bankalar ağır kaldı

Merkez Bankası'nın faiz indirimine kredilerin tepkisi ağır kaldı.



Faiz indirimi sonrası mevduat faizlerini hızla güncelleyen bankalar, kredi faizlerine aynı hızla tepki vermedi.



İhtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 3,5-4 aralığında seyrederken, ticari kredilerde oranlar yüzde 4'ün üzerinde seyretti.



TCMB, geçen hafta politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmişti. Karar sonrası bankalar, mevduat faiz oranlarını yüzde 45-48 aralığında güncellemişti.



Konut kredisi faiz oranlarında ise önemli bir değişiklik gözlenmedi. En düşük konut kredisi faizi yüzde 2,79 olarak kaydedildi.

VATANDAŞ BEKLEME MODUNA GEÇTİ



Uzmanlar, vatandaşların faizlerin düşeceği beklentisiyle kredilerde bekleme pozisyonuna geçtiğini ifade etti.



Bu durum Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu verilerine de yansıdı. İhtiyaç kredisi hacmi, 10-17 Ocak haftasında 1 trilyon 440 milyar liradan 1 trilyon 432 milyar liraya gerilemişti.



Ayrıca reel sektör temsilcileri, faiz indiriminin ticari kredilere hızla ve birebir oranda yansıtılmasını talep etmişti.



100 BİN LİRA KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ



12 ay vadeli yüzde 3,49 faiz oranlı 100 bin liralık kredinin geri ödemesi aylık 10 bin 990 lira oluyor.

Toplam geri ödeme ise 132 bin 453 lira olarak hesaplanıyor.