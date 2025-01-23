Kredi faizleri düşecek mi? Mevduatta yüzde 50 dönemi bitiyor

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirdi.



TCMB'nin kararı ile birlikte mevduat ve kredi faizleri de değişiyor.



MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?



Uzmanlar, faiz indirimi ile birlikte yüzde 50 faiz döneminin artık sona ermesini bekliyor.



Politika faizinin yüzde 45'e çekilmesi halinde mevduata yüzde 50 ve üzeri faizlerin çok yüksek kalacağı kaydediliyordu.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞER Mİ?



TCMB'nin faiz kararı ile birlikte ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerine de indirim gelmesi öngörülüyor.



Ekonomistlere göre ihtiyaç kredileri yüzde 3,5 seviyelerine çekilebilir. Konut kredilerinin de yüzde 2,5'e doğru yaklaşabileceği belirtiliyor.



Buna rağmen analistler, kredi sınırlamalarında bir değişiklik beklemiyor. Kredi sınırlarının gevşetilmesinin yılın ikinci yarısı ele alınabileceği ifade ediliyor.



MEVDUATA NE KADAR FAİZ VERİLİYOR?



Hafta başında yüzde 53 olan en yüksek mevduat faiz oranı, bugün itibarıyla yüzde 51'e kadar indi.



Önümüzdeki günlerde bu rakamların yüzde 47-48 bandına çekilmesi bekleniyor.



Uzun vadeli mevduatlarda ise faiz aralığı yüzde 38 civarında seyrediyor.



1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ NE KADAR?



1 milyon liranın yüzde 50 faiz oranıyla 32 günlük vadede getirisi 39 bin 452 lira olarak hesaplanıyor.



Yüzde 48 faiz oranı üzerinden hesaplandığında ise getiri 37 bin 874 liraya düşüyor.

