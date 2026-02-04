Kredi kartı borcu yapılandırmasında önemli ayrıntı. Borç taşıma hakkına dikkat edin

BDDK'nın kredi kartı ve kredili mevduat ürünleri için tanıdığı 3 aylık borç yapılandırma süresi başladı. Nisan ayının sonuna kadar bu hakkın kullanılması mümkün.

Borç yapılandırmasında önemli bir ayrıntı, kredi borcu olanlar için avantaj yaratabilir. Kredi borcu olanların birden fazla bankaya borçlarını en uygun faiz veren bankada toplama hakkı var.

Borç yapılandırma sürecinde bankalar müşterilerine farklı yöntemler sunuyor. Bu yöntemler, kişinin borç miktarına, ödeme alışkanlıklarına ve banka politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

Bankaların borç yapılandırma dönemlerinde kullandıkları en iki yöntem, taksitli avans yöntemiyle ve borç transferi yöntemi.

Taksitli nakit avans ile borç yapılandırma, kredi kartı limitinin bir kısmının nakit olarak çekilip, mevcut borcun kapatılmasında kullanılması ve bu çekilen tutarın belirli taksitlerle geri ödenmesi esasına dayanır. Bu yöntem, yüksek faizli kart borçlarını daha düşük taksitlerle yeniden planlama imkânı sunabilir.

BDDK'nın kararı gereği, borç yapılandırmasında aylık 3,11 faiz uygulanacak.

BORÇ YAPILANDIRMASI ŞARTLARINA UYUP UYMADIĞINIZA BAKIN

Borç yapılandırması öncesinde öncelikle, düzenlemenin sizi kapsayıp kapsamadığına bakın. Kredi kartı dönem borcunun kısmen ya da tamamen ödenmemiş olması gerekiyor. Bu borcun ayrıca BDDK'nın kararı aldığı tarih nedeniyle Ocak ayı sonuna kadar oluşması gerekli, 1 Şubat sonrası oluşan borçlar düzenleme kapsamında ele alınmayacak.

BDDK kararında, karar tarihi itibarıyla; son ödeme tarihinde dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartlara ait borçlar tarif edildi. Yine karara göre, yapılandırma sırasında oluşacak aylık taksitlerden ilgili ayın asgari kredi kartı borcu ödeme tutarına eklenecek. Borç yapılandırmasından, kredi kartının asgarisini ödeyen ya da hiç ödeme yapamayan kişiler yararlanacak.

İhtiyaç kredisinde ise 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredisi ödemesi bulunanlar yapılandırmadan yararlanacak. Bu tür borç için de karar tarihi dikkate alınacak. 30 günden daha fazla gecikmiş borçlar yapılandırma kapsamına alınmayacak. Buna da örnek vermek gerekirse aylık ödemesi 20 bin lira olan ihtiyaç kredisinin taksiti bir ay içinde ödenmemişse yapılandırmadan yararlandırılacak.

BANKALARIN TEKLİFLERİ ARAŞTIRILMALI

Bankalar borç yapılandırma dönemlerinde, geçmişteki örnekler de olduğu gibi, nakit avans ile borcun kapatılmasını önerebilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, kullanılan nakit avansın faiz oranı ve vadesidir. Yapılandırma sürecinde toplam maliyetin düşürülmesi hedeflendiği için, faiz oranlarının mevcut kart faizlerinden daha avantajlı olup olmadığı iyi analiz edilmelidir.

BORÇ TAŞINMASI HAKKI DA VAR

Borç yapılandırma sırasında kullanılan bir yöntem de yöntem borç transferi ile yapılandırmadır. Bu yöntemde, bir bankadaki kredi kartı borcu, başka bir bankaya taşınır ve yeni bankada genellikle daha düşük faiz oranı ve daha uzun vade ile bir ödeme planı oluşturuluyor. Bu yöntemin avantajı, daha düşük faizli borç ödeme fırsatını kullanmak ve borçların tek bir bankada toplanması. Bu şekilde birden fazla bankaya yapılandırma başvurusu yapmak zorunda kalınmaz. Bu yöntemin kullanılması için bankaların yapılandırma için önerdikleri faiz ve yöntemlerin analiz edilmesi, en uygun banka ile borç yapılandırma sözleşmelerinin imzalanmasıdır. Yani kredi kartı borcu bulunan banka dışında da borç yapılandırma anlaşması yapılabilir.

TOPLAM GERİ ÖDEME MİKTARINA İYİ BAKIN

Her iki yöntem de, kullanıcıya daha uzun vade ve daha düşük aylık ödeme tutarı sunarak borç yükünü hafifletmeyi amaçlar. Ancak hangi seçeneğin tercih edileceği, kişinin gelir düzeyi, toplam borcu ve ödeme disiplini gibi unsurlara göre değişebilir. Yapılandırma kararından önce farklı senaryoların hesaplanması ve toplam geri ödeme tutarının dikkatle değerlendirilmesi önemlidir.

BORÇ YAPILANDIRMASI İPTAL EDİLEMEZ HAKKI DOĞRU KULLANMAK ÖNEMLİ

Borç yapılandırmasında banka ile yapılacak sözleşme önemlidir. Genellikle yapılandırma süreci başladıktan ve sözleşme imzalandıktan sonra iptal edilmesi mümkün değildir. Ancak borçlu, imkanı olursa borcu tek seferde kapatabilir ve veya başka bir bankadan borcunu kapatmak için kredi kullanabilir. Borçlu, bu durumda yapılandırılmış borcu tek seferde kapatmak isterse, kalan anapara ve faiz bakiyesi üzerinden erken ödeme yapabilir. Yapılandırma her zaman ideal bir çözüm olmayabilir, bankaların önerilerine, toplam geri ödeme miktarına iyi bakılmalıdır. Bazı durumlarda yapılandırma ile birlikte borcun toplam maliyeti artabilir. Özellikle uzun vadeli planlarda, faiz oranı düşük olsa bile toplamda ödenecek tutar ilk borcun üstüne çıkabilir. Ayrıca yapılandırma sonrası yeni plana sadık kalınmazsa, hem borç yeniden büyüyebilir hem de kişinin kredi sicili olumsuz etkilenebilir. Bu da ilerleyen dönemde kredi ya da finansman ürünlerine erişimi zorlaştırabilir.