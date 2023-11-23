Kredi kartı faizleri yılbaşına kadar artmayacak

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde iskonto oranı azami yüzde 25,93'te sabit tutuldu



NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?



Yüzde 3,16'lık faiz oranı Aralık ayı boyunca da geçerli olacak. Merkez Bankası bir sonraki toplantıda faize karar verecek.



Yani yeni yıla kadar kredi kartı faiz oranları değişmeyecek.