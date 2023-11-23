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Kredi kartı faizleri yılbaşına kadar artmayacak

Merkez Bankası politika faizini 5 puan artırarak 40'a yükseltti. Kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında ise aralıkta değişiklik olmayacak.

Kredi kartı faizleri yılbaşına kadar artmayacak

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentilere paralel 5 puan artışla yüzde 40'a çıkardı. Normal şartılarda ve üye işyeri komisyon oranları politika faizine bağlı olarak değişiyordu. 

Kredi kartı azami oranları ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında aralıkta değişiklik olmayacak.

Kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 3,16’da sabit kaldı.

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?

Yüzde 3,16'lık faiz oranı Aralık ayı boyunca da geçerli olacak. Merkez Bankası bir sonraki toplantıda faize karar verecek. 

Yani yeni yıla kadar kredi kartı faiz oranları değişmeyecek.

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