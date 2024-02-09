Kredi kartı harcamaları hız kesmiyor. Para politikasındaki sıkı duruşa rağmen kredi kartı harcamlarındaki artış dikkat çekti. Son dönemlerde ekonomi yönetimi de sektör temsilcileri de kredi kartı harcamalarına vurgu yaptı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan, dün enflasyon hedefe uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı oldukları mesajını verdi. Karahan, enflasyon görünümünde bozulmaya izin vermeyeceklerini ifade etti.

TCMB verilerine göre, banka kartı ve kredi kartı işlemler tutarı 2 Şubat ile biten haftada önceki haftaya göre yüzde 17 artışla 240,9 milyar TL seviyesine yükseldi.

26 Ocak haftasında kredi kartı harcamaları 206 milyar lira olarak gerçekleşmişti.



Geçen hafta yaşanan artışta sömestr tatili ile ilgili harcamalar öne çıktı. Harcamalardaki en belirgin artış hizmet sektörleri ve eğitim-kırtasiye kalemlerinde kaydedildi.



11,6 milyar liralık vergi ve BES ödemeleri de kredi kartı harcamalarına katkı yaptı.



KREDİ KARTLARINA DÜZENLEME GELECEK Mİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Fatih Karahan, kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.



Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da "Kredi kartları harcamalarındaki artış göze çarpmaktadır. Kredi kartı harcamalarına ilişkin enflasyon etkisini de yönetmek adına burada bir düzenleme olabileceği kanaatindeyim. Bunun birkaç tane yöntemi var; faiz oranı, taksit sınırlaması ya da kişinin harcayabileceği tutar konusu. Bu konuda bir aksiyon alınacağı kanaatindeyim" diye konuşmuştu.