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Kredi kartı kullananlar dikkat! Tarihi düşüş yaşandı

Seçim sonrasında kredi kartı faizlerinin yükselmesi üzerine taksitli harcamalar tarihi düşüş gösterdi. Kredi kartında taksitli harcamada borç bakiyesi son üç ayda 109 milyar TL azaldı.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Tarihi düşüş yaşandı
Takibe düşen borçlu sayısı ilk 6 ayda yüzde 43 arttı

Takibe düşen borçlu sayısı ilk 6 ayda yüzde 43 arttı

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Seçim öncesinde, kur ve artışı beklentisiyle yüksek seyreden taksitli harcamaları, seçim sonrasında geriledi.

verilerine göre, 5 Nisan'da 787,8 milyar TL olan kredi kartı taksitli borç bakiyesi, 26 Temmuz'da 678,8 milyar TL'ye indi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 31 Temmuz 2023 tarihinde aldığı kararla, hava yolları, seyahat acenteleri ile yurt dışı konaklama harcamaları için taksitlendirme seçeneğini kaldırmıştı.

Yerel seçimlerin hemen ardından 6 Nisan 2024 tarihinde de Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını yükseltti.

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