Kredi kartı kullananlar dikkat! Tarihi düşüş yaşandı

Seçim öncesinde, kur ve faiz artışı beklentisiyle yüksek seyreden kredi kartı taksitli harcamaları, seçim sonrasında geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, 5 Nisan'da 787,8 milyar TL olan kredi kartı taksitli borç bakiyesi, 26 Temmuz'da 678,8 milyar TL'ye indi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 31 Temmuz 2023 tarihinde aldığı kararla, hava yolları, seyahat acenteleri ile yurt dışı konaklama harcamaları için taksitlendirme seçeneğini kaldırmıştı.

Yerel seçimlerin hemen ardından 6 Nisan 2024 tarihinde de Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını yükseltti.