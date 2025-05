Kredi kartı kullanarak mutlu yaşıyor... 33 ülkeyi bedavaya dolaştı

Seyahat etmek için genelde para biriktirilir ya da borçlanılarak tatil yapılır. Ancak David Do, seyahatlerini ve konaklamalarını ya bedavaya getiriyor ya da çok ucuza karşılıyor. Bunun için de 30 tane kredi kartı kullanıyor.



David Do 35 yaşına geldiğinde 35 ülkeyi ziyaret etmeyi umuyor. Bu yolda ilerliyor.



Do, 33 yaşındayken aralarında Honduras, Japonya, Singapur, Norveç, Türkiye ve Hindistan'ın da bulunduğu 33 ülkeyi ziyaret etmiş durumda. Üstelik jet sosyetenin bir üyesi de değil. Do, bir grup doktorun muayenehanesinde sosyal işler yaparak yıllık sadece 78 bin dolar kazanıyor.



Do'nun dünyayı gezmesinin anahtarı ne kadar para kazandığı değil, nasıl harcadığıyla ilgili. Kendini seyahat korsanı olarak tanımlayan Do, ücretsiz veya indirimli uçuşlar ve otel konaklamaları elde etmek için kredi kartı ödül programlarını stratejik olarak kullanan, genellikle yeni kartlar açmak veya programlar arasında puan aktarmak için bonuslardan yararlanan biri.



MİLYONDAN FAZLA PUAN VE MİL



Do, 2017'den bu yana bir milyondan fazla puan ve mil kullandı. Ödülleri biriktirdikten sonra, seyahat harcamalarında parasının karşılığını en iyi şekilde alma konusunda özenli davranıyor.



Do, CNBC Make It'e "Benim seyahatlerim her zaman ekonomi sınıfı olmuştur. Business için kullanabilirim ama puanları gerçekten feda edemem. Ben daha çok ekonomik bir gezginim." dedi.



30 TANE KREDİ KARTI VAR



Do'nun yaklaşık 30 aktif kredi kartı var. Hangilerini kullanacağını, sundukları ödüllere ve önümüzdeki ay ne tür harcamalar yapmayı planladığına bağlı olarak değiştiriyor.



Örneğin Mart ayında Do restoranlarda 753 dolar harcadı ve bunun her kuruşu o ay için yemeklerde yüzde 5 nakit iadesi sunan Discover kartına gitti. Satın aldığı uçak ve tren biletleri Capital One seyahat kartına yüklendi. Amazon'dan sipariş ettiği her şey ortak markalı bir Amazon Chase kartına gitti.



Do "Hangi ay olduğuna bağlı, çünkü her kredi kartı puanının aya bağlı olarak belirli bir odağı var. Örneğin bakkaliye veya benzin gibi kategorilerde ekstra nakit iadesi alıyorsunuz." ifadesini kullandı.



KREDİ KARTI ALMAKTAN MUTLULUK DUYUYOR



Do, yeni puanlar kazanmak için gereken minimum harcamayı karşılayabileceğinden emin olduğu takdirde yeni kartlara kaydolmaktan mutluluk duyuyor.



Do, "Büyük bir harcamam yaklaşıyorsa, örneğin okul harcı ödemem gerekiyorsa veya araba sigortası ödemem gerekiyorsa ya da üç ayda bir ödemem gereken büyük bir vergi varsa, o zaman büyük bir kayıt bonusu sunan kredi kartlarından biriyle buna uygun bir zamanlama yapmaya çalışacağım" diyor.



Do, onun stratejisini tekrarlamak için, en çok kullanmak istediğiniz puanları hangi kredi kartlarının sunduğunu düşünün diyor. Genel bir seyahat veya nakit iade kartı esneklik sunabilirken, örneğin tek bir havayoluna sadık olma eğilimindeyseniz, ortak markalı bir seyahat kartı seçmenizin daha iyi olabileceğini söylüyor.



EN UCUZ AKTARMASIZ UÇUŞLARI ARIYOR



Do, West Palm Beach, Florida yakınlarında yaşıyor, bu da genellikle Miami veya Ft. Lauderdale'den uçtuğu anlamına geliyor. Bu da, gezginler arasında çok büyük bir üne sahip olmasa da, en sevdiği havayollarından birine erişimi olduğu anlamına geliyor.



Do, diğer seyahat korsanlarının lüks seyahatler için para biriktirmesini yadırgamıyor.

Sadece bu onun kişisel tarzı değil. Do "Benim için seyahat korsanlığı, farklı kredi kartı puanlarının veya millerinin size neler sunabileceğini öğrenmek ve nereye uçmak istediğiniz veya hangi otelde kalmak istediğiniz gibi ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan emin olmaktır" diyor.



FIRSATLARI KOLLUYOR



Puanlarının bir dizi karta dağılmış olması Do'ya biraz esneklik sağlıyor. Günde birkaç kez kredi kartı seyahat fırsatları sitelerini kontrol ediyor, uçuş fırsatlarını veya puanlarını bonus olarak transfer etme fırsatlarını arıyor, çünkü bazı ödül programları geçiş için puanlarınızı ikiye katlıyor.



370 BİN MİLİ VAR



Do'nun şu anda birikmiş yaklaşık 370.000 mili var ve Özbekistan, Azerbaycan ve Gürcistan'a yapılacak bir seyahati finanse edecek kadar biriktirmeyi umuyor. Orada olabildiğince ucuza uçmaya ve kalmaya çalışacak, böylece bir sonraki seyahati için puanlarını koruyabilecek.