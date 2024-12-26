Kredi kartı kullanıcılarına para puan uyarısı

Kredi ile sadakat kartlarında biriken ve kullanılmayan puanlar yıl sonu itibarıyla siliniyor. Tüketici dernekleri, 31 Aralık öncesinde puanların kullanılması yönünde tüketicileri uyarıyor.

Kredi kartı kullanıcılarına para puan uyarısı

Tüketici dernekleri, 31 Aralık'ta bir kısmının geçerliliğini yitireceği kartlarında biriken para puanları kullanmaları yönünde tüketicileri uyardı.

ve kredi kartlarında biriken puanlar için bankaların tarih sınırlamaları farklılık gösteriyor.

Bu nedenle uzmanlar, tüketicilerin bankaların mobil uygulaması ya da çağrı merkezlerinden puanlarının son kullanım tarihleriyle ilgili bilgi almasını öneriyor.

Tüketici dernekleri, puanlarının zamana bağlı olmaksızın kullanılabilir olması gerektiğine dikkat çekti.

Para puanların geçerlilik süresini kısıtlamak veya silmenin tüketici haklarına aykırı olduğunu belirten tüketici dernekleri, konu ile ilgili düzenleme yapılması için çağrı yaptı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...