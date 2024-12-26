Kredi kartı kullanıcılarına para puan uyarısı

Tüketici dernekleri, 31 Aralık'ta bir kısmının geçerliliğini yitireceği kredi kartlarında biriken para puanları kullanmaları yönünde tüketicileri uyardı.



Banka ve kredi kartlarında biriken puanlar için bankaların tarih sınırlamaları farklılık gösteriyor.



Bu nedenle uzmanlar, tüketicilerin bankaların mobil uygulaması ya da çağrı merkezlerinden puanlarının son kullanım tarihleriyle ilgili bilgi almasını öneriyor.



Tüketici dernekleri, kredi kartı puanlarının zamana bağlı olmaksızın kullanılabilir olması gerektiğine dikkat çekti.



Para puanların geçerlilik süresini kısıtlamak veya silmenin tüketici haklarına aykırı olduğunu belirten tüketici dernekleri, konu ile ilgili düzenleme yapılması için çağrı yaptı.