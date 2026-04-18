Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK ) 30 Ocak 2026 tarihli karar ile kredi kartı borçlarının yapılandırılması ve limitlerin yeniden düzenlenmesine yönelik yeni kararları açıklamıştı.

Bankacılık çevrelerinin aktardığı bilgiler, kredi kartı limitlerine yönelik düzenlemenin askıya alındığını gösteriyor.

BDDK'nın aldığı karara göre, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacaktı Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacaktı. Kart limiti düşürülürken bankalar, son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını dikkate alacak. Bankalar kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecekti.

UYGULAMA ASKIYA ALINDI

BDDK tarafından bankalara tanınan 3 aylık hazırlık süresinin bitimine az kaldı ve gelen bilgiler uygulamanın askıya alındığını gösteriyor. Bankacılık çevreleri, bankaların konuyla ilgili BDDK'ya dönüşlerinin devam ettiğini ve mevcut durumda uygulamanın askıya alındığını belirtmekle yetindiler.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ DEĞİŞMEYECEK

Uygulamanın askıya alınması, kredi kartı limitlerinde değişiklik yapılmayacağı ve mevcut düzenlemenin yürürlükte olduğu anlamına geliyor.

16 Şubat’ta yürürlüğe girmesi gerekirken 3 ay süreyle ertelenen uygulama hayata geçirilmeyecek. Böylece bankalar, kredi kartı limitlerinde mevcut uygulamayı sürdürmeye devam edecek.

Kurul, kararın açıklamasının ardından bankalara ek süre verdi. Süre uzatımından önce 15 Şubat'a kadar süre veren BDDK, eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limitten düşmemesini istemiş, bu harcamalar dışında bütün kredi kartı limitlerinin yeniden belirlenmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

BDDK bankalara gönderdiği son yazıda, kredi limitlerinin yeniden belirlenmesi için müşterilerle temasa geçmeleri ve “Mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz şekilde etkilenmemesini sağlayacak gerekli sistemsel geliştirmenin yapılmasının gerektiğini” iletti.Yazıda, söz konusu kararın sağlıklı ve kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için bankaların gerekli sistemsel altyapılarını en geç 3 ay içerisinde tesis etmeleri ve tüm operasyonel süreçlerini eksiksiz biçimde tamamlamaları istendi.

BDDK'nın ocak ayı sonunda aldığı kararlara göre, limit azaltması yapılırken, bir kişiye ait bütün kartların toplam limiti esas alınacak. BDDK kararına göre limit belirlenmesinde 2025 yılı sonuna kadar yapılmış kredi kartı harcamaları dikkate alınacaktı.