Kredi kartı limitleri ne zaman düşecek? Hangi kredi kartları karardan etkilenecek? Yeni limitler nasıl belirlenecek. Kredi kartı limit hesabı rehberi yayınlandı

BDDK'nın kararı sonrasında, bütün kredi kart limitleri yeniden belirlenecek. Kurul, kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarına ait borçlar için de yeniden yapılandırma yolunu açtı.

KREDİ LİMİTLERİ İKİ AŞAMALI BELİRLENECEK

Kurulun aldığı karara göre yıl sonuna kadar bütün kredi kart limitleri iki aşamalı çalışma ile yeniden belirlenecek, ardından kart sahiplerinden gelirlerini ispat etmeleri istenecek. Kredi kartı limitlerinde bankalara 15 Şubat' a kadar limit azaltma süresi verildi.

15 Şubat'a kadar yapılacak çalışma sırasında, yani limit azaltması yapılırken, bir kişiye ait bütün kartların toplam limiti esas alınacak. BDKK kararına göre limit belirlenmesinde 2025 yılı sonuna kadar yapılmış kredi kartı harcamaları dikkate alınacak.

İlk limit azaltması çalışmasında, limiti 400 bin liraya kadar olan kartlar dikkate alınmayacak.

15 Şubat'a kadar 400 bin lira üstü ile 750 bin lira arasında limiti olan kartlarda, limit azaltmasına gidilecek. Bu azaltma sırasında, bir kişiye ait bütün limitlerin toplamı dikkate alınacak, toplam kredi kartı limiti 400 bin Türk Lirası’nın üzerinde olup 750 bin Türk Lirası’nın üzerinde olmayan kart hamillerinin, kredi kartlarının limitleri, hesap kesim tarihleri itibarıyla, kullanılabilir limitinin en düşük olduğu dönemdeki miktarının yüzde 50’si kadar azaltılacak.

Karar tarihi itibarıyla, toplam kredi kartı limiti 750 bin Türk Lirası’nın üzerinde olan kart hamillerinin, kredi kartlarının limitlerinin, hesap kesim tarihleri itibarıyla, kullanılabilir limitinin en düşük olduğu dönemdeki miktarının yüzde 80’i kadar azaltılacak. Örneklere bu hesap nasıl yapılacak bakalım;

LİMİT AZALTMASI NASIL YAPILACAK? KULLANILABİLİR LİMİT AYRINTISI ÖNEMLİ

Karara göre, kart limiti azaltılmasında “kullanılabilir limit” esas alınacak. Yani kartın toplam limiti değil. Harcama yapılmayan kısım düşülecek, geriye kalan kısım limit indirimi hesabında esas alınacak.

Örneğin 600 bin lira limitli bir kartta, 2025 yılı boyunca 400 bin lira toplam harcama yapıldıysa, kalan boştaki 200 bin lira limitin yüzde 50'si olan 100 bin lira silinecek ve kredi kartının toplam limiti 500 bin lira olacak.

Limit belirmesinde gelir evrakları açısından ayrıma gidilmedi, yani bütün kredi kart sahiplerinden yıl sonuna kadar gelir evrakları istenecek ve buna göre limitler gelirle uyumlu hale getirilecek. Uygulama şu şekilde yaşama geçirilecek;

400 BİN LİRANIN ALTI MUAF TUTULDU

Limit çalışması sırasında bir kişinin toplam kredi kartı limiti 400 bin liranın altına düşerce ne olacak?

Bankaların, 15 Şubat'a kadar yaptığı limit azaltması çalışması sonrasında, bir kişiye ait, kredi kartı veya kartlarının yeni kredi limiti ortaya çıkmış olacak. Bu yeni limit 400 bin lira veya altında bir rakam olarak ortaya çıkarsa, 15 Şubat sonrası limit artırım taleplerinde, yani 400 bin liraya kadar limit talep edilirse, talep sahibinin aylık veya yıllık ortalama geliri dikkate alınmayacak.

Örneği, bir kart sahibi, ilk çalışma sonrası kart limiti 300 bin liraya düşerse, 15 Şubat sonrasında 400 bin liraya kadar limit artışı talebinde bulunursa ve bu talebi için gelir durumu yeniden dikkate alınmayacak, limiti bankaca 400 bine çıkartılacak. 400 bin lira üstü limit istendiğinde resmi gelir belgeleri istenecek.

YENİ KREDİ KARTI LİMİTLERİ NASIL BELİRLENECEK?

BDDK'nın kararına göre, bankalar kredi kartı verirken, ilk başvuruda aylık gelirin en fazla 2 katı limit tanımlayacak. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca; kart sahibinin bütün sahip olduğu toplam

kredi kartı limiti, ilk yıl için aylık ortalama gelirin en fazla iki katı, ikinci yıldan sonra ise en fazla 4 katı olacak, bu sınır üstünde limit tanımlanmayacak. Yani, aylık geliri 60 bin lira olan başvurucuya, ilk yıl için en fazla 120 bin lira limit tanınacak, ikinci yılda ise her koşulda 240 bin lira üstü limiti olamayacak. Geliri artışıyla bağlantılı limit de bağlantılı artacak. Aynı şekilde, aylık geliri 60 bin lira olan bir müşteri, bir bankadan ilk yıl 120 bin lira kredi limitli kart aldıysa, gelirinin iki katı limiti olan bir karta sahip olduğu için ikinci bir kredi kartı alamayacak. Bankalar da kredi kartı limiti kadar bir başka bankanın kartına sahip olana, ikinci kredi kartı veremeyecek.

KREDİ KARTI LİMİTLERİNDE SADECE GELİRE Mİ BAKILACAK? KREDİ NOTU DİKKATE ALINACAK MI?

BDDK, kararda bankalara 400 bin lira üstü kredi kartı limitlerini belirlerken, bazı taktir alanları da bıraktı. Kararda, "Mevzuat uyarınca limit tespitinde değerlendirilmesi gereken kişilerin yasaklık veya engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, model veya skorlama sistemi sonuçları gibi kıstasların ise, kredi kartı başvurularında veya nihai limitin belirlenmesine yönelik işlemlerde yapılacak değerlendirmede dikkate alınabilmesine" denildi.

KARAR HANGİ KREDİ KARTLARINDA GEÇERLİ?

BDDK'nın kararına göre, bu limit belirleme yöntemi bütün kredi kartı başvurularında geçerli olacak. BDKK kararında, "Yeni kredi kartı çıkarılması veya mevcut kredi kartlarının limitlerinin artırılması işlemlerinde yalnızca aylık veya yıllık ortalama gelirin dikkate alınmasına ve gelir düzeyinin teyidinin yalnızca, bankalarca geliri

ispata elverişli olarak değerlendirilen belgeler üzerinden gerçekleştirilmesi" ifadesine yer verildi.

Kullanımda olan kart için de limit artırımı için gelir belgesi istenecek. Kararda yeni kredi kartı limiti için evrak istenmesine dikkat çekilirken, mevcut kartların limitleri için de yıl sonuna kadar evrak istenmesi gerektiği ifade edildi. Karara göre bankalar mevcut kart sahiplerinden gelir belgeleri istemeye başlayacak.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ NE ZAMAN DÜŞECEK?

BDDK kararında, bankalara 400 bin lira üstü limitli kartlar için 15 Şubat' a kadar limit azaltma süresi verildi. Ayrı kararda, azami kart limiti işlemlerinde ise 1 Ocak 2027 tarihine kadar süre verildi. Yani limit azaltma işlemleri 15 gün içinde bitecek, gelirle bağlantılı kredi limiti belirleme işlemleri de bütün kredi kartları için yıl sonunda sona erecek.

600 BİN LİRALIK LİMİT 500 BİNE DÜŞECEK

800 BİN LİRALIK 760 BİNE DÜŞECEK

Örneğin, 800 bin lira kredi kartı limiti olup en yüksek harcama döneminde 750 bin lira harcanan kartta kalan 50 bin liralık kullanılabilir bakiyenin yüzde 80'i düşürülecek ve bu da 40 bin liralık limit indirimi anlamına gelecek ve kredi kartının limiti 800 bin liradan 760 bin liraya gerilemiş olacak.

Karara göre, limit hesabında 2025 yılı harcamaları dikkate alınacak. Kararda “Ocak 2025 tarihi ile iş bu Karar tarihinden önceki son hesap kesim tarihine kadar olan süre dikkate alınmak suretiyle” denildi. Yani geçen yılki harcamalar dikkate alınacak.

Limit azaltılması otomatik yapılmayacak, harcamaya bakılacak. Karar, bankalara limit düşürme yöntemini de tarif etti. Kart limiti düşürülürken bankalar, son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını dikkate alacak.

Karar yürürlükte olduğu sürece bankalar, kredi kartı limitlerini belirlerken, sürekli bir önceki yıl harcamalarını dikkate alacak.

KARAR KAÇ MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK?

BDDK'nın verdiği bilgeye göre, 2025 yılında Türkiye'de 40 milyon 700 bin tekil kredi kartı kullanıcısı vardı. Bu kart sahiplerinin birden fazla kartı bulunabilir. BDDK tekil kullanıcıyı dikkate aldı, toplam kart sayısını dikkate almadı. Karara göre, zaten, bir kişi birden fazla karta sahip olsa bile tek bir toplam limite sahip olabilecek. Kredi kartı sahiplerinden 30 milyon 600 bini, yani yüzde 75’i 400 bin TL altında kredi kartı limitine sahip. Karar, 400 bin lira üstü limitlerin düşürülmesine yönelik olduğu için bu kart sahiplerini etkilenmeyecek. Ancak bu kart kart sahiplerinden gelir belgeleri istenecek. 750 bin TL altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık yüzde 90 düzeyinde. 750 bin TL üzerinde limite sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay yüzde 48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık yüzde 20.

BDKK kararında, 400 bin lira üstü kredi limitleri dikkate alınsa da, bankalar bütün kredi kartı sahiplerinin gelirlerine bakmaya başlayacak. Yani 400 bin lira altı kredi limiti olanların da gelirle uyumu gözden geçirilecek.

Bankalar bütün kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecek.

ESKİ KREDİ KARTLARININ LİMİTLERİ DÜŞECEK Mİ?

BDDK kararında, eski kredi kartlarına ait limitlerinin de düşürüleceği anlaşılıyor. Karara göre 2025 yılı harcamaları dikkate alınacak. Bu da eski kartların karar kapsamında olduğunu gösteriyor.

Kararda, “Yeni kredi kartı çıkarılması veya mevcut kredi kartlarının limitlerinin artırılması işlemlerinde yalnızca aylık veya yıllık ortalama gelirin dikkate alınmasına ve gelir düzeyinin teyidinin yalnızca, bankalarca geliri ispata elverişli olarak değerlendirilen belgeler üzerinden gerçekleştirilmesine.” denildi. Bu ifadeye göre, yeni kredi kartı limiti belirlenirken ve kullanılan kartların limitleri artırılırken, aylık ve yıllık ortalama gelir dikkate alınacak. Bankalar, geliri dikkate alırken, maaş bordrosu, geliri ispat eden resmi evraklar gibi belgeleri talep edecek. Karar yeni kredi kartları içtin geçerli gibi algılanabilir ancak aynı kararda net bir ifadeyle, “Bankalar tüm kart hamillerinin kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar tüketicinin aylık ve yıllık geliriyle uyumlu hale getirecek.” denildi.

KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kredi kartı ve kredili mevduat borçları için başvuru süresi başladı ve 1 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Kararın uygulama tarihi açıklama tarihi olarak ele alınacak. BDKK, kararları 30 Ocak 2026 tarihinde duyurdu, karardaki 3 aylık süre ayı şubat itibariyle başladı ve nisan ayı sonu itibariyle sona erecek.

Açıklamaya göre, ""Karar tarihinden önce kullandırılmış ve karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemeleri otuz günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin (kredili mevduat hesapları dahil)" yapılandırma hakkına sahip.

KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Borç yapılandırması, başvuru üzerine yapılacak 2026 mayıs ayı sonunda sone erecek. Bankalar talep olmazsa yapılandırmaya gitmeyecek. Borçlulara tarafından karar tarihinden itibaren 3 ay içerisinde talep edilmesi durumunda, yapılandırma tarihindeki borç bakiyelerinin en fazla 48 ay ile sınırlı olmak üzere ilave kredi kullandırılmaksızın yeniden yapılandırılabilmesine fırsat tanındı. Borç yapılandırmasında bazı hususlara dikkat edilecek;

- Yeniden yapılandırma aylık taksit tutarının ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek,

- Kredi kartı yeniden yapılandırma borcunun yüzde ellisi ödeninceye kadar bankaca kartı sahibine yeni kredi limiti belirleyemeyecek, yani limit artırımını için borcun tamamen kapanması beklenecek

- Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde, yapılandırma tutarının kart limitini aşan kısmı limit aşımı olarak ele alınmayacak

Karara göre, kredili mevduat hesaplarında kredi limiti de gelirin iki katından fazla olmayacak.