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Kredi kartı olanlar dikkat: Banka kart aidatını iade etti

Kahramanmaraş'ta bir kredi kartı sahibi, hesabından yaklaşık bin liralık kartı aidat ücreti kesildiği gerekçesiyle yargı yoluna gitti. Mahkeme tüketiciyi haklı buldu; bankanın kesilen ücreti faiziyle ödemesine karar verdi.

Haberler - NTV Haber 17.06.2022 - 16:55

Kredi kartı olanlar dikkat: Banka kart aidatını iade etti

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Kahramanmaraş'ta yaşayan bir banka müşterisi, yaklaşık bin liralık kart aidatına itiraz etti; mahkeme tüketici lehine karar vererek ücret iadesine hükmetti.

Yasal süreç, banka müşterisinin Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmasıyla başladı.

Heyet başvuru sahibini haklı buldu; banka karara itiraz edince dosya mahkemeye taşındı.

bankanın aidatsız kart seçeneği varken, müşteriye bilgi verip vermediğini tespit edemedi.

Müşteriden kesilen paranın faiziyle geri ödenmesine karar verildi.

"EKSTRENİZİ KONTROL EDİN"

Tüketiciler kredi kartı aidatlarına internet üzerinden itiraz edebiliyor.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da, bankaların "Puan birikmez taksit yapamazsınız" diyerek aidat aldıklarının altını çizdi.

Ağaoğlu; tüketicileri, aidatsız kart kullanma hakkına sahip olduklarını belirterek ekstrelerini kontrol etmeye çağırdı.

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