Kredi kartı şikayetleri zirvede: Bir yılda 178 bin başvuru

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı verilere göre, 2024 yılı boyunca tüketiciler tarafından yapılan şikayet sayısı 178 bin 108 olarak kayda geçti.

Bu rakam, bir önceki yıl olan 2023’e göre yüzde 22’lik bir düşüşe işaret ediyor.

En çok şikayet kredi kartlarıyla ilgili geldi. 42 bin 228 kişi, kredi kartı işlemleri nedeniyle BDDK’ya başvurdu.

Kredi kartlarını, 28 bin 761 başvuru ile mevduat ve katılım fonu işlemleri izledi. Bireysel kredilere dair yapılan şikâyet sayısı ise 26 bin 520 oldu.

Dolandırıcılıkla ilgili şikayetlerde ise azalma yerine artış yaşandı. 2023’te 17 bin 780 olan bu sayı, 2024’te 19 bin 398’e yükseldi.

Ticari kredilerle ilgili 7 bin 808, icra işlemleriyle ilgili 5 bin 787 ve kredili mevduat hesabı işlemleriyle ilgili 4 bin 601 şikayet alındı.

Karşılaştırmalı olarak bakıldığında; 2022 yılında BDDK’ya yapılan toplam şikayet sayısı 210 bin 404 iken, bu rakam 2023’te yüzde 8,5 artarak 228 bin 334’e çıkmıştı.