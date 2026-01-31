Kredi kartı yapılandırma başvurusu nasıl, nereye yapılır, başvuru şartları neler? Başvuru süresi ne zaman bitiyor? 2026 kredi borcu yapılandırma rehberi

30 Ocak 2026 tarihli karar ile kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yeni adımlar atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) koordinasyonunda devreye alınan yeni uygulama, vatandaşlara nefes aldırmayı amaçlıyor.

BDDK açıklamasında “İşbu Karar tarihi itibarıyla; son ödeme tarihinde dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartlarının, kart hamilleri tarafından Karar tarihinden itibaren 3 ay içerisinde talep edilmesi durumunda, yapılandırma tarihindeki borç bakiyelerinin (bekleyen ileri vadeli işlemleri dahil) en fazla kırk sekiz ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine.” karar verildiği belirtildi.

KREDİ VE İHTİYAÇ KREDİSİ YAPILANDIRMA SÜRESİ NE KADAR?

Karara göre, nisan ayı sonuna kadar başvuru yapılması gerekecek.

Kararda, “Yeniden yapılandırma aylık taksit tutarının ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenmesi” maddesine yer verildi.

BORCUN YARISI ÖDENENE KADAR LİMİTLER DONDURULACAK

Karar uyarınca, kredi kartı yeniden yapılandırma borcunun yüzde ellisi ödeninceye kadar ilgili

bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti de arttırılmayacak. Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde, yapılandırma tutarının kart limitini aşan kısmının limit aşımı olarak değerlendirilmemesine de karar verildi.

Yapılandırma şartları ve başvuru detayları şöyle;

-Maksimum 48 aya kadar taksitlendirme imkânı verildi. Taksit süresi, borç tutarına göre bankaca belirlenecek.

-Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecek.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELER?

- Karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemeleri otuz günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin (kredili mevduat hesapları dahil), borçlu tarafından karar tarihinden itibaren 3 ay içerisinde talep edilmesi durumunda, yapılandırma tarihindeki borç bakiyelerinin en fazla kırk sekiz ay ile sınırlı olmak üzere ilave kredi kullandırılmaksızın yeniden yapılandırılabilmesine

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

Yapılandırma başvurusu, borcun bulunduğu banka üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru kanalları şunlardır:

Banka şubeleri: Kimlik ve varsa gelir belgenizle doğrudan şubeye başvurabilirsiniz.

Mobil bankacılık: Bankanızın uygulamasından "Yapılandırma" ya da "Borç Transferi" sekmesini kontrol edin.

İnternet bankacılığı: Bireysel menülerden kredi kartı yapılandırma bölümüne girerek talep oluşturabilirsiniz.

Telefon bankacılığı: Müşteri hizmetlerini arayarak yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz.

KREDİ KARTI YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ilgili bankaların şubelerinden, mobil bankacılık uygulamalarından ya da internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor.

Başvuru esnasında gelir belgesi ya da SGK dökümü gibi belgeler talep edilebiliyor.

Yapılandırma başvurusu olumlu sonuçlanan kullanıcılarla yapılandırma sözleşmesi imzalanacak.