Kredi kartı yapılandırması ne zaman başlıyor? Kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma imkanı

Kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen müşteriler için yapılandırma fırsatı başlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı borçları ile ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırmasına yönelik önemli bir karar aldı. Kararla, kredi kartı borcunu veya ihtiyaç kredisini ödeyemeyenlere borçlarını 60 aya kadar vadeyle yeniden yapılandırma imkanı getirildi.



KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?



Bireysel kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek.



Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek.



Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.



YAPILANDIRMA SONRASI KREDİ KARTI KULLANILABİLECEK Mİ?



Kredi kartında yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiyenin kullanımı devam edebilecek.



Örneğin, 100 bin liranın borcun 50 bin lirası yapılandırıldı. Bu durumda kart sahipleri, kalan 50 bin liralık dilimi kullanabilecek.



Yapılandırılan borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.



KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırılırken, belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.