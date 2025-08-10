Kredi kartıyla altın alımında yüksek komisyon

Kredi kartı ile altın alırken bankaların uyguladığı yüzde 3 ile 4 arasında komisyon ücreti kafaları karıştırıyor.



Kuyumcu bu ücreti müşteri ödemeli derken müşteri ise durumu kabul etmiyor.

250 LİRA FARK



Bugün itibarıyla çeyrek altın 7 bin 250 lira, yarım altın 14 bin 500 lira, tam altın 29 bin lira.



Kart ile alınan çeyrek altın fiyatı ise 7 bin 500 lira.



Ancak bu rakamlar altının nakit alımında geçerli. Eğer kredi kartı ile alırsanız o zaman ödediğiniz tutar ile bankanın aldığı komisyon oranında artıyor.



SORUN NASIL ÇÖZÜLMELİ?



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın mağdr olduğunu dile getirdi.



Bankanın komisyonu karşılamadığını ifade eden Palandöken, "Bankalar Birliği ve ilgili bankalar bu konuda uzlaşıya varmalı. Tavan ve taban oranları belirlenirse vatandaşın mağduriyeti oradan kalkar." dedi.