Kredi kartlarına düzenleme olacak mı? Kart borcu 1,2 trilyon TL'ye çıktı

Türkiye Bankalar Birliği başkanı Alparslan Çakar, kredilerde yavaşlama yaşanırken, kredi kartı harcamalarında artış olduğunu vurguladı.



İstanbul'da konuşan Çakar, enflasyon ile mücadele için bir sınırlayıcı adım atılabileceği dile getirdi, "Faiz oranı, taksit sınırlaması ya da harcama limiti gibi düzenlemeler olabilir." dedi.



Kredi kartlarında yaşanan rekor artışa yönelik ilk adım ise bu hafta atıldı.



BDDK’nın yaptığı düzenlemeye göre mevduat ve katılım bankaları, kanıtlanabilir onay veya talep olmaksızın kişiler adına kredili hesap dahil herhangi bir hesap açamayacak, kredili hesabın limitini artıramayacak.



Düzenlemeye göre, kredili hesap limitlerinin azaltılması durumunda hesap sahibi bilgilendirilecek.