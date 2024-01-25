Kredi kartlarına düzenleme olacak mı? Kart borcu 1,2 trilyon TL'ye çıktı

Kredi kartlarında düzenleme bekleniyor. Bireysel kredi faizlerindeki artış ve krediye erişimde yaşanan sorunlar vatandaşı kredi kartına yönlendirdi.
BDDK verilerine göre 12 Ocak 2024 haftası itibarı ile bireysel kredi kartı hacmi 1 trilyon 192 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bu tutar 462 milyar 866 milyon lira düzeyindeydi. Bireysel kredi kartı hacminde artış yüzde 157 oldu.
Bankacılar kredi kartında yaşanan hızlı artışa yönelik tedbir alınması gerektiği konusunda uyarıyor.
Türkiye Bankalar Birliği başkanı Alparslan Çakar, kredilerde yavaşlama yaşanırken, kredi kartı harcamalarında artış olduğunu vurguladı.
İstanbul'da konuşan Çakar, enflasyon ile mücadele için bir sınırlayıcı adım atılabileceği dile getirdi, "Faiz oranı, taksit sınırlaması ya da harcama limiti gibi düzenlemeler olabilir." dedi.
Kredi kartlarında yaşanan rekor artışa yönelik ilk adım ise bu hafta atıldı.
BDDK’nın yaptığı düzenlemeye göre mevduat ve katılım bankaları, kanıtlanabilir onay veya talep olmaksızın kişiler adına kredili hesap dahil herhangi bir hesap açamayacak, kredili hesabın limitini artıramayacak.
Düzenlemeye göre, kredili hesap limitlerinin azaltılması durumunda hesap sahibi bilgilendirilecek.
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