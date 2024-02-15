Kredi kartlarına kısıtlama gündemde | Hakan Aran: 20 bin TL altına limit gelmemeli

Aran, kredi kartlarında 20 bin, bireysel tüketici kredilerinde de 100 bin liranın altına sınırlama gelmemesi gerektiğini belirterek, "Bu artık hayatımızın bir parçası Bu limitlere kısıt getirmek akıldan bile geçmemeli" dedi.



Para politikasına ilişkin beklentilerini de paylaşan Aran, sıkılaşma sonrası beklenen rahatlamanın ilk 9 aydan sonra başlayacağını kaydetti.



Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, geçen hafta yaptığı açıklamasında, kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini belirtti. Aran, "Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.