Kredi kartlarına kısıtlama gündemde | Hakan Aran: 20 bin TL altına limit gelmemeli

Kredi kartlarına yönelik düzenleme beklentileri artıyor. Para politikasında sıkı duruşa rağmen kredi kartı harcamalarındaki yavaşlama istenilen seviyede değil.
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kredi kartlarıyla yapılan lüks tüketimin sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Aran, kartlarda sınırlandırma için alt limitin 20 bin lira olması gerektiğini de belirtti.
Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulunan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, son dönemde sıkça konuşulan kredi limitlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
Aran, kredi kartlarında 20 bin, bireysel tüketici kredilerinde de 100 bin liranın altına sınırlama gelmemesi gerektiğini belirterek, "Bu artık hayatımızın bir parçası Bu limitlere kısıt getirmek akıldan bile geçmemeli" dedi.
Para politikasına ilişkin beklentilerini de paylaşan Aran, sıkılaşma sonrası beklenen rahatlamanın ilk 9 aydan sonra başlayacağını kaydetti.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, geçen hafta yaptığı açıklamasında, kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini belirtti. Aran, "Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
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