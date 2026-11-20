Kredi kartlarında asgari ödeme tutarı değişti
20.11.2026 15:43
Son Güncelleme: 20.11.2026 15:58
200 bin üzeri limitli kredi kartının asgari ödeme oranı yüzde 40 oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartlarında asgari ödeme tutarına yüzde 30 limitini de ekledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartlarındaki asgari ödeme tutarına yüzde 20 ve yüzde 40 ödeme limitine yüzde 30'u da ekledi.
Yapılan yeni düzenlemeye göre asgari ödeme tutarı; limiti yüz bin Türk Lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde yirmisi, yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup iki yüz bin Türk Lirasını aşmayan kredi kartları için dönem borcunun yüzde otuzu, iki yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartları için ise dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenecek.
BDDK'dan yapılan açıklama şöyle:
Karara ilişkin BDDK'dan açıklama yapıldı.