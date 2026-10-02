Kredi kartlarında asgari ödeme oranı yeniden belirlendi

BDDK , kredi kartlarında asgari ödeme oranını limiti 100 bin lira ve altında olan kartlarda dönem borcunun yüzde 20'si, 100 bin liranın üzerindeki kartlarda ise yüzde 40'ı olarak belirledi. Eski uygulamada bu oran, kredi kartı limiti 50.000 TL ve altındaysa yüzde 20, 50 bin TL, üzerindeyse yüzde 40 oranı uygulanmaktaydı.

BDDK'nın kararına göre, kredi kartlarında uygulanacak asgari ödeme oranının belirlenmesinde 100 bin liralık kart limiti esas alınacak. Buna göre, limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si olarak uygulanacak. Kart limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40'ı olacak.