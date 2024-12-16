Kredi kartlarında limitler düşürülecek mi?

Basında yer alan haberlerde, maaşın 2 ve 4 katı arasında kredi kartı limitine sahip olunabileceği bilgisi paylaşıldı. Çoğu kart sahibinin bu tutarın üzerinde limiti bulunduğu, bu nedenle bankaların limit düşürme konusunda adım atacağı iddia edildi.



Bankacılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, bankalar limitleri düşürme konusunda yeni bir çalışma yapmıyor.



Bankacılık kanununa göre mevcut durumda da gelirin 2 ve 4 katı arasında limit açılabiliyor.



Yeni yılla birlikte maaş bilgileri bankaların kullanımına açılacak ve limitler beyan edilen değil gerçek gelir üzerinden belirlenebilecek.

