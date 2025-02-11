Kredi kullanımında yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bağımsız denetime tabi şirketlerin Türk Lirası kredi kullanımına yönelik düzenlemeye gitti.



Önceki uygulamada, yabancı para varlık tutarı, belirlenen oranları aşan bağımsız denetime tabi şirketlere Türk Lirası kredi kullandırılması kısıtlanıyordu.



Eşikleri aştığı halde kredi kullanan şirketler olduğunda bunların kredi kullanımı engelleniyor ve yaptırım uygulanıyordu. Alınan kararla, bağımsız denetime tabi şirketlere Türk Lirası kredi kullandırılırken yabancı para varlık pozisyonuna bakılmayacak.