Kredi ve kredi kartı borcu olanları ilgilendiriyor... Yapılandırma için son 3 gün

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin 48 ay vadeyle Merkez Bankası'nın belirlediği yüzde 3.11 oranındaki faiz oranıyla yapılandırılacağına ilişkin "tavsiye niteliğinde kararı" geçerliliğini koruyor.



10 Temmuz 2025 ve öncesini kapsayan yapılandırmaya ilişkin olarak 3 ay süre verildi ve başvurular yapılmaya devam ediyor. Başvurular 10 Ekim 2025 tarihinde sona erecek ve yapılandırma imkanı ortadan kalkacak.



HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILIYOR?



Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu ediliyor. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık "30 günü aşan" değil, "her türlü gecikmiş ödeme" olarak güncellendi.

Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek.



GECİKMEDEN YAPILANDIRMA YAPILMASI GEREKİYOR



Borcunu yapılandırmak isteyenler için son günler yaklaşıyor. Yapılandırma başvurularının tamamlanmasına yalnızca 3 gün kaldı.



Uzmanlar, ödeme gücü bulunmayan vatandaşların borçlarını uzun vadeye yayarak taksitlendirmelerinin ve düzenli ödeme planı oluşturmalarının kendi menfaatlerine olacağı uyarısında bulunuyor.



Aksi halde yalnızca asgari ödeme yapılması veya hiç ödeme yapılamaması durumunda borçlular temerrüde düşme, kredi notunun olumsuz etkilenmesi ve yüksek faiz yükleriyle karşı karşıya kalma riskiyle karşılaşacak.

