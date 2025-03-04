Kredi ve mevduat faizleri geriliyor: Gözler Merkez Bankası'na çevrildi

Merkez Bankası, politika faizini son iki toplantıda yüzde 50'den yüzd 45'e indirdi.

Banka, yeni faiz kararını perşembe günü açıklayacak.



Ekonomistler, faizin yüzde 42,5 seviyesine inmesini bekliyor.



Dün açıklanan enflasyon oranının TCMB'nin elini rahatlatacağını belirten ekonomistler, Para Politikası metninde olabilecek değişikliklere dikkat edileceğini ifade etti.



FAİZLER GERİLİYOR



Merkez Bankası'nın adımları kredi ve mevduata yansıyor.



Banka verilerine göre, ihtiyaç kredisi ortalama faiz oranı 20 Aralık'ta yüzde 69,23 seviyesindeydi. Bu oran, 21 Şubat haftasında yüzde 63,11'e geriledi.



Yıllık bileşik mevduat faizi ise 20 Aralık'ta yüzde 59,44 iken 21 Şubat'ta yüzde 51,75'e indi.



FAİZLERDE DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?



Ekonomistler, kredi piyasasında miktarsal rahatlama olmadığını ancak fiyatlarda düşüşün görüleceğine söyledi.



Politika faiz oranlarında düşüş ile birlikte kredi faizlerinde gerilemenin devam etmesi bekleniyor. Buna rağmen kredilere yönelik sıkılığın ise süreceği öngörülüyor.



ENFLASYON YÜZDE 40'IN ALTINDA



Türkiye'nin enflasyonu şubatta aylık bazda yüzde 2,27 ile beklentilerin altında geldi. Aylık periyotta enflasyonun yüzde 3 civarında gelmesi bekleniyordu.



Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05'e geriledi. Böylece enflasyon 20 ay sonra yüzde 40 seviyesinin altına inmiş oldu.