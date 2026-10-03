Kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranı uygulaması uzatıldı

SPK, 3 Ekim 2026 tarihli ve 65/1779 sayılı Kurul Kararı'yla kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamanın 30 Ekim 2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verildi.



Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleşen gelişmeler dikkate alınarak, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını temin için kararın alındığını duyurdu.



Uygulama, 17 Eylül 2026 tarihli ve 57/1706 sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe konulan düzeleme kapsamında uygulanıyordu.