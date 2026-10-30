Kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranı uygulaması uzatıldı
30.10.2026 19:51
SPK'dan kredili sermaye piyasası işlemleri açıklaması
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, kredili sermaye piyasası işlemlerinde özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini uzattı.
SPK bültenine göre, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla daha önce alınan tedbirin uygulama süresi uzatıldı.
Bu kapsamda, 30 Ekim'e kadar devam edeceği açıklanan "kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamanın" 13 Kasım seans sonuna kadar sürdürülmesine karar verildi.