Kripto devinde milyarlarca dolarlık hacker şoku

Kripto para platformu Binance 'ın devasa bir siber saldırının hedefi olduğu ve 5 milyar dolardan fazla varlığın çalındığı iddia edildi. Saldırıyı doğrulayan şirket ise "Kullanıcı fonları tamamen güvende." açıklamasını yapıp, bazı ürünlerde alım satım işlemlerinin durdurulduğunu ve çalınmasını önlemek amacıyla 2.5 milyar dolardan fazla varlığın dondurulduğunu duyurdu.

İddialar üzerine Binance'tan yapılan açıklamada, ekiplerin olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimlerin farkında olduğu kaydedildi. Konunun aktif olarak araştırıldığı bildirilen açıklamada, "Kullanıcı fonları tamamen güvende." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, güvenlik ekiplerinin ilgili tüm bilgileri ivedilikle incelediği vurgulanarak, doğrulanmış bilgilere ulaşıldığında güncellemelerin resmi kanallar üzerinden paylaşılacağı aktarıldı. Kullanıcıların dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunulan açıklamada, resmi olmayan bağlantılara, mesajlara veya hesap bilgilerini talep eden isteklere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

"TÜM KAYIPLARI KARŞILAYACAĞIZ"

Açıklamada, dondurulduğu doğrulanan toplam tutarın şu an itibarıyla 2,54 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Ekiplerin kolluk kuvvetleri, varlık ihraççıları, blokzincir istihbarat şirketleri ve sektör ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışarak ilave varlıkların izini sürmeye ve bunları dondurmaya devam etmesiyle söz konusu tutarın artabileceğine işaret edilen açıklamada, yalnızca doğrulanmış rakamların paylaşılacağı ve yeni bilgiler teyit edildikçe güncelleme yapılacağı aktarıldı.

Şirketin bir diğer açıklamasında, güvenlik sorununu çözmek için aralıksız çalışıldığı belirtilerek, "Binance, tüm kayıpları karşılayacak." ifadesi kullanıldı.

"TÜM İŞLEMLER ASKIYA ALINDI"

Önlem olarak tüm para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtilen açıklamada, inceleme tamamlandığında kapsamlı bir durum değerlendirmesi paylaşılacağı kaydedildi.

BİNANCE TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Binance TR'den yapılan açıklamada da tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğu ve platformdaki hizmetlerin kesintisiz şekilde devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Kullanıcılarımızın varlıklarının güvenliği en önemli önceliğimizdir. Güvenlik süreçlerimizi titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.