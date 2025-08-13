Kripto krizinin kralı tüm suçlamaları kabul etti

ABD'de 2022 yılında yaklaşık 40 milyar dolarlık değer kaybına yol açarak kripto para piyasasında çöküşe neden olan TerraUSD ve Luna’nın arkasındaki isim Do Kwon, dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti.

Singapur merkezli Terraform Labs’ın kurucu ortağı ve 33 yaşındaki Kwon, New York’taki federal mahkemede görülen duruşmada, dolandırıcılık komplosu ve elektronik dolandırıcılık suçlarından suçlu bulundu.

Guardian'da yer alan habere göre, Ocak ayında menkul kıymet dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosu gibi dokuz ayrı suçlamayı reddeden Kwon, Manhattan savcılığıyla yapılan anlaşma kapsamında suçunu kabul etti.

ANLAŞMAYA GÖRE 12 YIL CEZA ALACAK

ABD yargıcı Jesse Furman Engelmayer, 11 Aralık’ta verilecek cezanın 25 yıla kadar çıkabileceğini belirtti. Ancak savcılık, anlaşma kapsamında 12 yılı geçmeyen bir hapis cezasını destekleyecek.

Kwon, Karadağ’dan geçen yıl iade edilmesinden bu yana tutuklu bulunuyor. 2022’deki çöküş, birçok kripto şirketinin iflasına yol açmış, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried de 25 yıl hapis cezası almıştı.

Savcılara göre TerraUSD’nin Mayıs 2021’de 1 dolar sabit değerinin altına düşmesi üzerine Kwon, yatırımcılara “Terra Protokolü” adlı algoritmanın fiyatı geri toparladığını söylemişti. Ancak gerçekte, yüksek frekanslı bir işlem şirketi gizlice milyonlarca dolarlık alım yaparak değeri yapay biçimde desteklemişti. Bu iddialar, yatırımcıların Terraform ürünlerine yönelmesine ve Luna’nın değerinin 50 milyar dolara çıkmasına yol açtı.

Mahkemede özür dileyen Kwon, “Bir ticaret şirketinin sabitlemeyi sağlamadaki rolünü açıklamayarak yanlış ve yanıltıcı ifadelerde bulundum. Yaptığım yanlıştı,” dedi.

Kwon, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile 4,55 milyar dolarlık anlaşma kapsamında 80 milyon dolar para cezası ödemeyi ve kripto işlemlerinden men edilmeyi de kabul etti. Güney Kore’de de suçlamalarla karşı karşıya olan Kwon’un, ABD’deki cezasının yarısını tamamladıktan sonra ülkesine nakledilmesine savcıların karşı çıkmayacağı bildirildi.