Kripto milyoneri açıkladı: Bitcoin ay sonuna kadar 100 bin dolara ulaşabilir mi?

Bitcoin, haftanın son günlerinde yükselişini sürdürerek 82.900 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyat, ayın en düşük seviyesinden %10 artış anlamına gelirken, kripto para piyasasındaki yatırımcılar için yeniden iyimser bir hava yaratıyor. Bitcoin'in toplam piyasa değeri ise 1,62 milyar dolara ulaşmış durumda. Ancak, popüler bir kripto yatırımcısı ve analisti olan Josh Mandell, fiyatın ay sonuna kadar 100.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.



YATIRIMCILARIN KORKUSU DEVAM EDİYOR



Bitcoin fiyatındaki son hareketlere rağmen yatırımcıların temkinli olduğu görülüyor. Kripto korku ve açgözlülük endeksi 24 seviyesinde, yani korku bölgesinde bulunmaya devam ediyor. Analistlere göre bu durumun en büyük nedenlerinden biri, ABD ile en önemli ticaret ortakları arasındaki süregelen ticaret savaşları. Bu belirsizlik ortamı yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine yol açıyor. Ancak Mandell, piyasadaki bu korkunun Bitcoin için güçlü bir katalizör olabileceğini düşünüyor.



"84 BİN DOLAR ÜZERİ KAPANIŞ YOLU AÇABİLİR"



X platformunda 79.000’den fazla takipçiye sahip olan popüler analist ve kripto milyoneri Josh Mandell, Bitcoin'in 84.000 doların üzerinde bir kapanış yapması durumunda 100.000 dolara ulaşmasının muhtemel olduğunu belirtiyor. Mandell’in finans dünyasındaki geçmişi de dikkat çekici. 90’lı yıllarda Salomon Brothers’ta çalıştıktan sonra Caxton Associates’te görev alan Mandell, uzun yıllardır finans piyasalarında aktif bir isim olarak tanınıyor. Salomon Brothers, 1997 yılında Travelers tarafından satın alınana kadar ABD’nin en büyük yatırım bankalarından biriydi. Caxton Associates ise yönetimi altındaki 12 milyar dolarlık varlık ile dünyanın önde gelen hedge fonlarından biri olarak biliniyor.



Mandell, dikkatleri üzerine çeken yatırım başarılarıyla da tanınıyor. Fidelity hesap ayrıntılarını paylaşarak, portföyünün 2,1 milyon dolardan 23,4 milyon doların üzerine çıktığını gözler önüne sermişti. Bu kazancı büyük ölçüde Bitcoin ve MicroStrategy (MSTR) opsiyonları ticareti yaparak elde etti. Ayrıca Kasım ayında yaptığı ve büyük ilgi gören tahmininde, Bitcoin’in 84.000 dolar seviyesinin taban olması durumunda 444.000 dolara kadar yükselebileceğini öne sürmüştü. Bu tahmin 1 milyondan fazla görüntülenerek geniş çapta tartışılmıştı.



KURUMSAL YATIRIMCILAR BİTCOİN'E YATIRIMA DEVAM EDİYOR

Bitcoin’e yönelik yükseliş beklentileri sadece bireysel yatırımcılarla sınırlı değil. Kurumsal yatırımcılar da kripto piyasasına olan ilgisini sürdürüyor. Cathie Wood’un liderliğindeki Ark Invest, bu ay 80 milyon dolar değerinde Bitcoin satın alarak elindeki varlıkları artırdı. Aynı zamanda Coinbase’deki hissesini de genişletti. Bunun yanı sıra, Bitcoin’e büyük yatırımlarıyla bilinen Michael Saylor’ın yönettiği MicroStrategy de son birkaç ay içinde daha fazla Bitcoin biriktirdi. Bu adımlar, büyük yatırımcıların Bitcoin’in geleceğine dair iyimser olduklarını ve fiyatın yükselmesini beklediklerini gösteriyor.