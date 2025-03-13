Kripto para borsalarına 150 milyon lira sermaye şartı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcıların faaliyet esasları ve sermaye yeterliliklerine ilişkin iki ayrı tebliğ yayımladı.



Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre; kripto varlık hizmet sağlayıcı platformlarının, kuruluş sermayesi olarak en az 150 milyon lira, saklama kuruluşlarının ise 500 milyon lira sermaye yeterliliğine sahip olmaları gerekiyor.



SAKLAMA KURULUŞLARINA 1 MİLYAR LİRA ŞARTI



Kripto varlık hizmet sağlayıcıların özsermayelerinin her yılın altıncı ayı itibarıyla en az yüzde 25'inin ödenmiş veya çıkarılmış sermaye olarak sağlanması zorunlu olacak.

Platformların özsermayesi likit rezerv yükümlülüğünden düşük olamayacak.



Saklama kuruluşlarının sakladıkları müşteri varlıklarının toplam tutarının 1 milyar liraya kadar olması halinde ilave özsermaye şartı aranmayacak.

Bu tutarı aşması halinde, kuruluşun sermayesine ilave olarak aşan tutarın yüzde 1,5'i kadar özsermayesinin bulunması gerekiyor.



Şirketlerin kurucuları ile ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması gerekecej. Kripto varlık saklama hizmetinde bulunacak bankalar bakımından bu hükümler uygulanmayacak.



KALDIRAÇLI İŞLEMLERE YASAK



Düzenlemeye göre, kripto varlık saklama hizmeti platformların ticaret unvanlarında, kripto varlık alım satım platformu, saklama hizmeti sunacak kuruluşların ticaret unvanlarında kripto varlık saklama kuruluşu ibaresinin yer alması öngörülüyor.



Kripto varlık hizmet sağlayıcıları; kripto varlıklarla ilgili emirlerin alınması ve gerçekleştirilmesi, takası, kripto varlıkların transferi ile bunların gerektirdiği saklama hizmetleri, ilk satış ya da dağıtımına aracılık edilmesi, varlıklara ilişkin özel anahtarların saklanması ile yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunulabilecekler.



Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yılda en az bir kez bilgi sistemlerine bağımsız denetim yaptırmaları zorunlu olacak. Düzenleme ile kripto paralarda kaldıraçlı olarak alınıp satılması yasak olacak.

