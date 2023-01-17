Kripto para piyasaları istihdamı vurdu: Personel kaybı yüzde 30'a yükseldi

Ekonomik aktivitedeki gerileme ve yüksek faiz oranlarıyla kötüleşen makroekonomik koşulların yanı sıra dev borsaların iflasının tetiklediği kripto varlık piyasalarına yönelik iştahın kesilmesiyle tırmanan istihdam daralması son sürat devam ediyor.

Ekonomim sitesinin haberine göre, son olarak geçtiğimiz yıldan beri üçüncü defa “personel yapılandırmasına” giden Coinbase Global, 950 kişinin daha işine son vereceğini açıkladı.

Yeniden yapılandırmanın 149 ila 163 milyon dolara mâl olacağını paylaşan şirket, haziran ayında da toplam personelinin yüzde 18’ine karşılık gelen bin 100 kişinin işine son vermiş, kasım ayında ise işe alım ve kurumsal oryantasyon takımlarındaki 60’tan fazla çalışanı görevden uzaklaştırmıştı.Şirketin hisseleri geçen yıl yaklaşık yüzde 86 değer kaybetti.

Coinbase, son işten çıkarmaların bu çeyrekte maliyetleri yüzde 25 azaltma planının parçası olduğunu ifade ederken, işten çıkardığı çalışanlarına en az 14 haftalık temel ücret, sağlık sigortası ve iş bulma konusunda yardım sunduğunu paylaştı.

PERSONEL KAYIPLARI YÜZDE 30'A KADAR YÜKSELDİ

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, işten çıkarmalara ilişkin yaptığı açıklamada kripto endüstrisinde kargaşa yaratan FTX'in çöküşünün Coinbase üzerinde de negatif yansıması olduğunu belirterek, "Sektördeki ‘vicdansız aktörlerden’ etkilendik.” dedi.

2022'de kripto piyasasının makroekonomik koşullarla düşüş eğilimine girdiğine işaret eden hareketler, ekonomik durgunluk ve daralan pazarla sarsılan kripto varlık piyasalarındaki ters trend istihdamı vurmaya devam ediyor.

Huobi, Kraken gibi önde gelen borsalarda personel kayıpları yüzde 30’a kadar yükselirken, Coinbase de üçüncü tur işten çıkarma planını duyurdu.

Armstrong, "Geriye dönüp baktığımızda daha fazla işten çıkarma yapabilirdik. Başarı olasılığımızın düşük olduğu birkaç projeyi de sonlandıracağız." diye konuştu.

Coinbase CEO’su ayrıca büyük rakiplerinden bazılarının iflasının şirkete büyük fayda sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.

