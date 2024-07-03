Kripto para piyasası yılın ilk yarısında yükseldi

Türkiye dahil çok sayıda ülkede devam eden kripto varlıkları düzenleme çalışmaları yılın ilk yarısında hız kazandı.



ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri sürecinde adayların kripto varlıklara yönelik iyimser söylemleri ve dünyanın en büyük ekonomisinde spot Bitcoin ETF’lerin onaylanması ile Ethereum ETF’lerine yönelik başvuruların onaylanacağına dair beklentiler de fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.



Analistler, Cumhuriyetçilerin seçmenleri kazanmak ve varlıklı kripto yatırımcılarını kazanmak için kripto endüstrisine yönelik olumlu bir duruş sergilediğine, Demokratların da söz konusu avantajı kaybetmemek için önceki tutumunu daha iyimser bir hale getirdiğine işaret ediyor.



2023’ün son çeyreğinden itibaren fiyatı yükseliş eğilimine giren Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) 11 Bitcoin spot ETF'si başvurusunu onaylamasının ardından 14 Mart'ta 73 bin 750 dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı.



Coinmarketcap verilerine göre, 31 Aralık itibarıyla 42 bin 600 dolardan işlem gören Bitcoin’in fiyatı, 30 Haziran itibarıyla 61 bin 975 dolara yükselerek yaklaşık yüzde 45’lik artış kaydetti.



Geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanan Bitcoin’in fiyatında, mayısta gerçekleşen ve yeni Bitcoin arzını azaltan yarılanma (Halving) süreci de etkili oldu.



Bitcoin dışında binlerce farklı kripto para işlem görürken, piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum yılın ilk yarısında 3 bin 420 dolara yükselerek yüzde 50’ye yakın değer kazandı.



Tüm küresel kripto para piyasasının değeri ise söz konusu dönemde 650 milyar dolar artarak 2 trilyon 310 milyar dolara çıktı.



BİTCOİN ETF'LERİ İLK DEFA ONAYLANDI

Bitcoin ve kripto para piyasasında ilk çeyrekte yaşanan yükselişin ana sebepleri arasında SEC tarafından 11 Ocak’ta onaylanan ETF’ler ön plana çıkıyor.



2021 yılında vadeli Bitcoin ETF onayının ardından, SEC’e birçok varlık yönetim şirketi, spot ETF için başvurmuştu. Onayı alan şirketler arasında en dikkati çeken yönetimi altındaki varlıkların değeri 10 trilyon dolara ulaşan BlackRock oldu.



Bitcoin ile menkul kıymet borsaları üzerinden işleme sunulan söz konusu yatırım fonları, böylelikle daha kurumsal yatırımcıların da ilgisini çekmeye başladı.



YARILANMA SÜRECİ VE FED BEKLENTİLERİNİN ETKİSİ

Bitcoin ve kripto para piyasasında önemli bir etki yarattığı değerlendirilen başka bir unsur da Halving süreciydi.

